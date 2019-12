Mijn zevenjarige dochter wil aan mij bewijzen dat het woord ‘krot’ bestaat, want ik ken het niet. Nederlands is niet mijn moedertaal.

Ze pakt mijn woordenboek, zoekt het woord op, maar kan het niet vinden. Het is de eerste keer dat ze het woordenboek gebruikt. Ze klapt het boek dicht en concludeert vervolgens, wijzend naar de kaft: „Kijk, het is Van Dale Pocket-Woordenboek Nederlands als tweede taal. Maar in het Nederlands als eerste taal bestaat het woord wel!”

