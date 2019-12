Elke dag, al twee weken lang, gaan duizenden Colombianen, ‘gewapend’ met potten en pannen, de straat op om te protesteren tegen het conservatieve beleid van de regering van Ivan Duque en zijn plannen om het minimumloon en pensioenen mogelijk te hervormen. Onvrede is er ook over de uitvoering van het vredesakkoord dat met rebellengroep FARC is gesloten. Het is in meerdere Zuid-Amerikaanse landen al weken onrustig. De bevolking keert zich tegen corrupte machthebbers en de ongelijkheid in de landen.

Foto Luis Robayo/AFP