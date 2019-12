Desi Bouterse is veroordeeld. Twintig jaar cel heeft hij gekregen, voor vijftien moorden, maar nog steeds is de Surinaamse president op vrije voeten. Vandaag spreekt hij zijn aanhang toe op een feestelijk partijcongres - terwijl zondag de Decembermoorden door nabestaanden worden herdacht. Is dit gerechtigheid? Of komt Desi Bouterse alsnog weg met moord?

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Mirjam van Zuidam

Montage: Yeppe van Kesteren, Ruben Pest