Bosbranden leggen een soort sepiafilter over Sydney

Australië kampt al weken met een ongekende hoeveelheid bosbranden. Desondanks moet het bosbrandseizoen eigenlijk nog beginnen. In de oostelijke provincies New South Wales en Queensland woeden meer dan honderd bosbranden, waarvan de helft nog niet onder controle is. Over de miljoenenstad Sydney hangt een oranje gloed, waardoor deze foto’s wel met een sepiafilter lijken genomen.