Angela Merkel brengt eerste bezoek aan Auschwitz

De Duitse bondskanselier Angela Merkel brengt deze vrijdag voor het eerst sinds haar aantreden veertien jaar geleden een bezoek aan het voormalige Duitse concentratiekamp Auschwitz-Birkenau in het Poolse Oswiecim. Aanleiding voor haar bezoek is het tienjarig bestaan van de Auschwitz-Birkenau Foundation, die zich inzet voor het behoud van de gedenkplaats van de Jodenvervolging.

Duitsland doneert 60 miljoen euro aan de stichting voor onderhoud, zo maakte Merkel vrijdag bekend namens de Duitse regering. Waarom ze Auschwitz nooit eerder heeft bezocht is onduidelijk. Ze heeft het belang van het herinneren aan de Holocaust vaak benadrukt en spreekt zich regelmatig fel uit tegen het toenemend antisemitisme in Duitsland. Wel bezocht ze verschillende andere concentratiekampen, waaronder Dachau en Buchenwald in Duitsland, en is ze meerdere keren bij de Yad Vashem-gedenkplaats in Israël geweest.

Bij haar bezoek aan het voormalige nazi-concentratiekamp, waar meer dan een miljoen Joden en Sinti en Roma zijn vermoord ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, zal de bondskanselier een minuut stilte houden bij de Zwarte Muur. Daar werden gevangenen geëxecuteerd. Ook legt ze een krans, krijgt ze een rondleiding en zal ze een toespraak houden. Ook de Poolse premier Mateusz Morawiecki is aanwezig. Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat het concentratiekamp werd bevrijd door het Rode Leger van de voormalige Sovjet-Unie.