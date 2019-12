Ajax niet meer ongeslagen na 2-0 verlies tegen Willem II

Ajax heeft vrijdagavond de thuiswedstrijd tegen Willem II verloren. De koploper van de eredivisie ging met 0-2 onderuit, waarmee een einde komt aan een serie van vijftien gewonnen thuiswedstrijden op rij in de competitie. Willem II klimt door de zege naar de derde plaats in de eredivisie.

De Tilburgers speelden sterk. Middenvelder Mike Trésor Ndayishimiye wist de bezoekers vlak voor rust op voorsprong te zetten. Hij benutte een strafschop, nadat Ché Nunnely (een oud-speler van Ajax) in een snelle counter tegen de grond was gewerkt door Sergiño Dest. In de tweede helft zette Ajax meer druk en ging het tempo omhoog, maar de thuisploeg slaagde er daarmee niet in de gelijkmaker te scoren. De afwerking was slordig, in de aanval ontbrak een laatste goede pass, of de inzet ging naast. Willem II sloeg uiteindelijk toe in de 78ste minuut: invaller Damil Dankerlui schoot het tweede doelpunt voor de ploeg binnen.

Er wachten Ajax in de komende dagen nog zware wedstrijden, eerst tegen Valencia (dinsdag) en daarna tegen AZ (volgende week zondag). AZ kan zaterdag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle de achterstand op Ajax in de eredivisie terugbrengen tot drie punten.