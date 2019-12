AEX sluit voor het eerst sinds 2001 boven de 600 punten

De AEX-index is vrijdag voor het eerst sinds 2001 met een stand boven de 600 punten gesloten. Aan het einde van de handelsdag stond de beursindex, waarin de 25 grootste fondsen aan de Amsterdamse beurs zijn opgenomen, op 602,30 punten.

Een sluiting boven de 600-puntengrens is voor de AEX een bekroning op een sterk jaar, waarin de waarde van de index al met ruim 23 procent is toegenomen. Op 12 november klom de AEX al even boven de 600 punten. Daarna zakte de index echter weer, waardoor de eindstand die dag 599 punten was. Vorige week vrijdag brak de AEX opnieuw kort door de grens.

Dat de AEX-index vrijdag wel boven de symbolische 600 punten bleef, komt onder meer doordat beleggers reageerden op goede arbeidsmarktcijfers uit de Verenigde Staten. Daar ligt de werkloosheid al twee maanden op het laagste niveau in een halve eeuw, terwijl er elke maand nog altijd honderdduizenden banen bij komen.

Toenemend vertrouwen

Ook andere aandelenbeurzen doen het de laatste maanden erg goed. Vorige week woensdag sloot de S&P 500, een index met de vijfhonderd grootste beursfondsen in de VS, op het hoogste niveau ooit. De dag ervoor brak de Dow Jones-index ook al een record. De beurzen profiteren van toenemend vertrouwen bij beleggers, die optimistisch zijn over een handelsakkoord tussen de VS en China. De aanhoudende lage rentes maken aandelen ook een interessantere optie voor beleggers.

Het absolute record is voor de AEX-index voorlopig nog niet in zicht. De hoogste slotstand ooit is nog altijd de 701,56 punten van 4 september 2000. Daarna zakte de waarde van de index door het knappen van de internetzeepbel diep weg.