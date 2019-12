Advocaat legt verdediging kroongetuige Nabil B. neer

De advocaat van Nabil B., kroongetuige in het proces tegen Ridouan Taghi, stopt met de verdediging van zijn cliënt. Dat meldt De Telegraaf vrijdag. Bronnen bevestigen het nieuws tegenover NRC. Volgens De Telegraaf zijn er nieuwe advocaten gevonden voor B., die volledig anoniem zullen blijven. Dat laatste zou een unicum betekenen voor de Nederlandse rechtspraak.

Na de moord op B.’s andere advocaat Derk Wiersum in september, was de vrijdag opgestapte raadsman de enige die de kroongetuige nog bijstond. De jurist wil uit veiligheidsoverwegingen liever niet dat zijn naam genoemd wordt in de media. Hij wil geen commentaar geven op zijn terugtreden.

Voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Henk Naves spreekt in De Telegraaf van „een uit veiligheidsoverweging onvermijdelijke, maar wel onwenselijke ontwikkeling”. De Amsterdamse rechtbank zegt nog niet op de hoogte te zijn van B.’s nieuwe verdediging. De Nederlandse Orde van Advocaten en het Openbaar Ministerie waren vrijdagmiddag niet direct bereikbaar voor een reactie.

Marengo

Volgende week donderdag en vrijdag zal vermoedelijk meer duidelijk worden over B.’s verdediging, en hoe de anonimiteit van de nieuwe advocaten in de praktijk zal werken. Dan staan namelijk twee pro-formazittingen op de agenda in de zaak tegen Taghi. Vlak na de moord op Wiersum waren twee eerdere zittingen in het proces niet toegankelijk voor pers en publiek. Normaal gesproken worden alleen gevoelige zedenzaken achter gesloten deuren behandeld.

Nabil B. besloot in 2017 te getuigen tegen zijn voormalige opdrachtgever Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij is voor het OM een cruciale schakel in de Marengo-zaak, die draait om liquidatieopdrachten en drugshandel door onder anderen Taghi. In april 2018 werd B.’s broer Reduan, die zelf geen criminele achtergrond had, doodgeschoten. Anderhalf jaar later volgde de aanslag op B.’s advocaat Wiersum. Justitie vermoedt dat Taghi opdrachtgever was van beide moorden.