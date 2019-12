Zwarte piet brengt avondje rust in Duindorp

Sinterklaas kwam woensdagochtend op basisschool de Meerpaal in Duindorp aan in een ambulance. „Dat past wel bij onze wijk”, grapt Sandra Walther (38), doelend op de rellen van afgelopen week in de Haagse wijk. „Nee hoor, dat is omdat de zwarte pieten ‘verkeerde’ pepernoten hebben gegeten.” Walther heeft twee kinderen van vijf en zeven jaar oud op de school. „Ze vinden al die zwarte pieten geweldig”, vertelt ze.

De pieten in Duindorp zijn zwart; vorig jaar nog dreigden de inwoners van de wijk te protesteren voor de school, omdat er geen zwarte pieten meer zouden komen. De beslissing van de gemeente werd destijds onder druk van de inwoners teruggedraaid: Piet bleef zwart.

Lees ook: Onder druk van inwoners Duindorp blijft piet zwart op school

Zo ook nu. „Ten opzichte van vorig jaar zijn er nu beduidend minder scholen met zwarte pieten”, zegt Ewald van Vliet, voorzitter van Stichting Lucas Onderwijs, waar de meeste scholen in Den Haag bij aangesloten zijn. „We hebben afgesproken dat alle scholen de transitie inzetten, maar in een tempo dat past bij de wijk waarin de school staat. Een stad als Den Haag is nu eenmaal verdeeld. We hebben vanmorgen nog een telefoontje gehad van iemand die boos was dat er roetveegpieten rondliepen op een school in Den Haag.”

Nu de vreugdevuren in Duindorp niet doorgaan zijn de meeste ouders op het schoolplein blij dat deze traditie wél blijft bestaan. „Als we ook nog af moeten van zwarte piet pakken ze ons echt alles af”, vertelt Bianca Pronk (34) terwijl ze een trekje van haar sigaret neemt. „Als wij dat willen, ‘heb’ de gemeente maar te luisteren.”

‘We houden van tradities’

Terwijl de kinderen de school uit lopen, springt er één uitdossing uit. Niet een kleurrijke pietenoutfit, maar een trui met daarop ‘Vreugdevuren horen bij Duindorp’.

„We hechten gewoon veel waarde aan tradities”, zegt Cornelia Gilbert (70) terwijl ze haar kleindochter in de buggy richting de supermarkt duwt voor de laatste sinterklaasinkopen. „Ik woon hier al mijn hele leven en nu willen ze in een paar jaar tijd twee tradities van ons af pakken. Belachelijk”, meent Gilbert.

Naast de vreugdevuren zijn sinterklazen en zwarte pieten die op pakjesavond langs de deuren gaan ook een echte Duindorpse traditie. „Maar door die rellen van de afgelopen weken durfden zij op dit ‘heerlijk avondje’ niet meer de wijk in”, vertelt Gilbert. Sinterklaas en zijn pieten dreigden zelfs niet naar de school te komen. Een oproep op de Facebookpagina van Duindorp aan de wijkbewoners suste de boel: „Houd rekening met dit kinderfeest. De kinderen kijken hier al lang naar uit.” Een heus staakt-het-vuren in de Haagse wijk was het resultaat. Dinsdagavond was het al rustig, en op pakjesavond wordt er niet gereld.

Duurzame piet

Een stukje verderop staat Monica Plugge (38) op het schoolplein. Ze zit in de ouderraad van de basisschool. „Mensen van Duindorp reageren gewoon ‘wat heftiger’ op een verandering in traditie”, zegt Plugge. „Daar hou je als gemeente gewoon netjes rekening mee.”

Rowena Keuze (36) staat een stukje verderop te wachten op haar zoontje die hals over kop nog een volle hand pepernoten krijgt van Zwarte Piet. Zij is ook voor de zwarte variant, al heeft haar zoontje Dani (5) wel een creatieve verklaring voor roetveegpiet: „We hebben steeds minder vieze kachels door duurzamere verwarmingen.” Volgens Keuze is het nu maar hopen dat het kinderfeest, ook een duurzame oplossing biedt voor de rellen: „We zijn er als wijk helemaal klaar mee.”