Minstens 58 migranten omgekomen bij schipbreuk voor kust Mauritanië

Voor de kust van het West-Afrikaanse land Mauritanië is donderdag een boot met migranten gekapseisd op de Atlantische Oceaan. Daarbij zijn minstens 58 mensen omgekomen, meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). 83 migranten hebben de scheepsramp overleefd. Zij hebben zwemmend de kust weten te bereiken.

De overlevenden krijgen in de kuststad Nouadhibou medische hulp van de Mauritaanse autoriteiten, de IOM en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Aan boord waren volgens de IOM zeker 150 mensen, onder wie vrouwen en kinderen. Het schip zou vorige week woensdag zijn vertrokken vanuit Gambia en had nog maar weinig brandstof toen het de kust van Mauritanië bereikte.

UPDATE: 58 drowned yesterday close to the Mauritanian shores. Mauritanian authorities, IOM and HCR working to assist the survivors, while Gambian consular authorities also present to extend protection to their nationals. https://t.co/UNDqyRDVsG

— laura lungarotti (@llungarotti) December 5, 2019