Zeker 26 doden bij aardverschuivingen Burundi, noodweer houdt aan

In Burundi zijn woensdag zeker 26 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen veroorzaakt door noodweer, meldt het ministerie van Veiligheid donderdag. Hierbij vielen bovendien zeker zeven gewonden. Tien anderen worden nog vermist.

De aardverschuivingen vonden plaats in de heuvelachtige provincie Cibitoke in het noordwesten van het Oost-Afrikaanse land. Reddingswerkers zijn nog bezig de vermisten te zoeken in het gebied rondom het incident. Gevreesd wordt dat de slachtoffers zijn bedolven door het puin van ingestorte huizen.

Het oosten van Afrika wordt al weken geteisterd door noodweer. In Somalië, Kenia, Oeganda, Djibouti, Tanzania, Zuid-Soedan, Ethiopië en Burundi hebben de massale regenbuien geleid tot overstromingen en landverschuivingen. Volgens een telling van persbureau AFP zijn er tot dusver zeker 265 mensen om het leven gekomen. Vooral Kenia is zwaar geraakt, volgens de overheid van dat land heeft het noodweer daar al 132 levens gekost.

Ook voor de komende weken wordt nog slecht weer voorspeld. In deze tijd van het jaar komt vaker hevige regenval voor in het gebied. Dit jaar is het noodweer echter heftiger dan normaal. Dit komt volgens wetenschappers door de opwarming van het water van de Stille Oceaan - wat het weerfenomeen el niño op gang brengt. Door de hogere temperatuur verdampt meer water, wat vervolgens naar het vasteland trekt in de vorm van regen.