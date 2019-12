Want de kinderen hebben bestaan

Op 18 juni plaatste Yvonne Settels (58) op Facebook een plaatje met blauwe vlinders en de tekst ‘Noem mijn naam en ik besta’. Ze schreef erboven: „Roy Mitchell Settels. 29 jaar geleden begonnen wij vol verwachting aan deze dag. Jouw geboortedag. Om 12.43 uur werd het stil. Pijnlijk stil, voor altijd stil. Maar altijd in ons hart.”

Bijna dertig jaar geleden beviel Yvonne Settels na een voldragen zwangerschap van Roy. Hij leefde niet meer. Zijn naam na al die jaren op Facebook zetten voelde als een opluchting, en ook als gerechtigheid.

Dankzij een wetswijziging kunnen ouders sinds 4 februari van dit jaar een doodgeboren kind laten opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid. Het maakt niet uit hoe lang geleden het kind is geboren en hoe lang de zwangerschap heeft geduurd. In Eindhoven lieten ouders een doodgeboren kind uit 1958 registreren.

De wetswijziging is een initiatief van Natasja Geyteman-Bos uit Katwijk. Zij beviel in 2007 na veertig weken zwangerschap van haar levenloze dochter Jolie. Toen zij anderhalf jaar later een paspoort ging aanvragen voor haar tweede kind, een zoon, ontdekte ze dat haar dochter nergens stond vermeld. „Dat voelde als een ontkenning van haar bestaan.”

In 2015 begon ze een petitie en verzamelde ruim 82.000 handtekeningen. De petitie kreeg extra aandacht nadat columnist Roos Schlikker in Het Parool schreef over haar doodgeboren dochter Liv. Voor veel ouders is het belangrijk dat er een registratieplek is. Schlikker schreef: „Zodat ergens in de archieven staat wat wij hebben meegemaakt. Ouders met een leeg wiegje. Ouders met lege handen.” Geyteman zette zich jaren in voor erkenning van doodgeboren baby’s, die volgens de wet nooit hadden bestaan. Uiteindelijk werd een wetsvoorstel unaniem aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer.

Het kabinet verwachtte dat jaarlijks 550 ouders een doodgeboren kind zouden aangeven. Sinds februari zijn er 10.775 levenloos geboren kinderen ingeschreven in de systemen van de overheid, bevestigt Jeroen van Velzen, woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Voor Yvonne Settels is het dertig jaar geleden, voor Carina Harder-Kramer elf maanden. Beiden gaan hun kind aangeven bij de gemeente, op hun geboortedag.

Dit weekend is het Wereldlichtjesdag: zondag 8 december om 19.00 uur steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen.

Yvonne Settels (58): ‘Ik ben er tot het einde voor hem geweest’

Yvonne Settels: „Voor ons is Roy altijd een deel van ons leven geweest.” Foto Annabel Oosteweeghel

‘Hoeveel kinderen hebben jullie? Dat vind ik een moeilijke vraag, want wat zeg ik dan? We hebben twee kinderen, maar we hebben er drie gekregen. Om mensen niet te laten schrikken, zeg ik vaak ‘twee’. Onze oudste zoon Dennis is 31, Roy was nu 29 geweest en onze dochter Robin is 28.

„Roy lag in stuit en bij 39 weken voelde ik een flinke draai. Mijn zwangerschap was zonder klachten verlopen, maar dit deed pijn, alsof ik scheurde van binnen. Ik ging naar de verloskundige voor een extra controle. Ze luisterde naar het hartje. Ik wilde graag een echo in het ziekenhuis, maar dat vond ze niet nodig. Het was vrijdagmiddag vijf uur, ik moest me niet aanstellen, miljoenen vrouwen waren me voorgegaan. Ik voelde me bezwaard, want ze was voor mij op haar vrije dag naar de praktijk gekomen, dus ik drong niet verder aan.

„Ik kon met de baby spelen; als ik hem een por gaf, duwde hij terug. Dat gebeurde dat weekend ook, ik had contact met Roy.

„Zondagavond zijn mijn man en ik uit eten geweest, maandagochtend vroeg voelde ik een wee. Ik dacht: yes, laat maar komen! Ik belde de verloskundigenpraktijk, precies met de wisseling van de wacht dus zou ik teruggebeld worden. Dat gebeurde niet, twee uur later belde ik weer. Na de derde keer bellen, kwam de verloskundige. Ze hoorde geen hartje. Ik maakte nog een grapje, zij verwisselde de batterijen van de doptone. Precies op het moment dat mijn man en Dennis in de deuropening stonden, zei ze: „De baby is dood.”

„Ik geloofde het niet. Ik had mijn kind net nog gevoeld, hij bewoog en had de hik. We gingen met spoed naar het ziekenhuis. Daar zei de gynaecoloog: „Ik kom tot dezelfde conclusie.” Ondertussen had ik weeën. Ze wilden me pijnstilling geven, maar dat wilde ik niet. Ik wilde voelen. Tijdens de bevalling merkte ik dat de baby niet meewerkte. Een dode baby eruit persen – dat is een gevoel dat ik nooit meer kwijtraak. Toch had ik het niet willen missen, ik ben er tot het einde voor hem geweest.

„Achteraf bleek dat de verloskundige voor het weekend een grote inschattingsfout had gemaakt. Door het draaien van stuit- naar hoofdligging, had de navelstreng te weinig lengte toen de baby ging indalen. Dat hadden ze op een echo wel gezien.

„Na de geboorte hebben we Roy geknuffeld, zijn voeten gekust en foto’s gemaakt. Daarna kwam de begrafenisondernemer: ‘Wil je hem begraven of cremeren?’ Die vraag … een paar uur eerder had ik nog weeën.

„Ik heb iedereen die een geboortekaartje zou krijgen gebeld. Tegen vrienden zei ik: kom langs, niet wegblijven. We hebben een zoon gehad, dat wil ik niet negeren.

„Oudere generaties hadden nog weleens de neiging om het weg te stoppen. Om te zeggen: zet je eroverheen, dit kind heeft niet geleefd.

„Toen in het nieuws kwam dat doodgeboren kinderen in de Basisregistratie Personen opgenomen kunnen worden, voelde ik een soort opluchting. Voor ons is Roy altijd een deel van ons leven geweest, maar nu is het blijkbaar oké om zijn naam te noemen. Deze kinderen hebben bestaansrecht, ook voor de buitenwereld.

„Vorig jaar heb ik op zijn geboortedag voor het eerst zijn naam op Facebook gezet. Roy Mitchell Settels. Dat voelde zó goed. Op 18 juni 2020 zou hij 30 zijn geworden. Die dag gaan we naar het gemeentehuis om hem te laten registreren. Dat voelt als een daad uit liefde.”