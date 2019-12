Uitstoot fabriek Tata Steel veel hoger dan toegestaan

De uitstoot van stof uit een van de fabrieken van Tata Steel in IJmuiden is anderhalf tot twee keer hoger dan toegestaan. Dat meldt de provincie Noord-Holland donderdag op basis van metingen van de staalfabrikant zelf. Veel inwoners in de omgeving van de staalfabriek maken zich al jaren zorgen over het effect van de uitstoot op hun gezondheid. De installatie die de uitstoot kan filteren laat nog tot vijftien maanden op zich wachten.

De te hoge uitstoot is afkomstig van de sinterfabriek van Tata Steel. In deze fabriek wordt ijzererts onder hoge temperatuur bewerkt tot sinter, een grondstof waarmee Tata Steel vervolgens ruwijzer maakt. Het stof dat uit deze fabriek via koelers in de buitenlucht komt, bevat zware metalen zoals lood. Deze drie koelers mogen elk maximaal één kilogram per uur uitstoten. In werkelijkheid blijkt de uitstaat anderhalf tot twee keer zo hoog.

De koelers zijn verantwoordelijk voor 0,5 procent van de totale concentratie van het stof in de omgeving van de fabriek en voor 1,5 procent van de concentratie lood. Het grootste gedeelte slaat neer op het terrein van Tata Steel. De provincie heeft aangekondigd ook de uitstoot van de andere fabrieken en hoogovens van Tata Steel te gaan onderzoeken.

Lees ook: Tata Steel verder in het nauw door grafietregen

Verder onderzoek

Tata Steel ontdekte naar eigen zeggen eind april bij vervanging van de huidige koelers dat de stofuitstoot mogelijk te hoog was. Verder onderzoek daarnaar is deze maand afgerond. De provincie gaat onderzoeken waardoor de hogere uitstoot zo lang onopgemerkt is gebleven, pas daarna wordt gekeken of er sancties volgen. Een woordvoerder van de provincie kan niet zeggen wat de gezondheidsrisico’s van de extra uitstoot zijn.

De staalfabriek van Tata Steel veroorzaakt al jaren overlast in de omgeving door stank, herrie en uitstoot. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde eerder dit jaar dat zogeheten grafietregens die afkomstig zijn uit de staalfabriek een gezondheidsrisico voor jonge kinderen vormen. Het gaat daarbij om wolken zwart stof die zware metalen bevatten en neerslaan in de omgeving van de fabriek. De stofuitstoot van de sinterfabriek staat los van deze grafietregens, aldus de provincie.