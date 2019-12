Stikstofwet nipt aangenomen door Tweede Kamer

Een spoedwet waarmee het kabinet de ernstigste gevolgen van de stikstofcrisis wil aanpakken is donderdag met een nipte meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. Het kabinet hoopt hiermee de woningbouw, die grotendeels stil kwam te liggen door een uitspraak van de Raad van State (RvS) van afgelopen mei, weer op gang te krijgen.

Het gaat om de invoering van een maximumsnelheid van honderd kilometer per uur overdag op de autosnelwegen, ammoniakreductie door minder eiwit in veevoer, dijk- en kustversterking en een ruimer budget voor een saneringsregeling voor de varkenshouderij. Het voorstel kan echter nog niet rekenen op de steun van GroenLinks, PvdA en SP. De partijen die de spoedwet steunen zijn nog niet goed voor een meerderheid in de Eerste Kamer, die nog dit jaar over het wetsvoorstel zal stemmen.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werden in de Tweede Kamer bijgestaan door 50Plus, SGP en Kamerlid Wybren van Haga, die in oktober uit de VVD-fractie werd gezet en verder is gegaan als eenmansfractie. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP hebben hun twijfels bij de stikstofwet en vragen zich af of er niet meer nodig is om de natuur te beschermen tegen de uitstoot van stikstof. De PVV en FVD zijn hoe dan ook niet van plan het voorstel te steunen.

Het noodpakket met maatregelen werd op 13 november gepresenteerd door de ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, CU), Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) en Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen, D66). De vier maatregelen moeten de ergste stikstofnood verlichten, maar een plan voor de lange termijn is er nog niet.

Het kabinet zegt nog te werken aan een breder pakket met maatregelen. Die worden verwacht na nieuwe adviezen van de commissie-Remkes. Onder leiding van Johan Remkes, oud-minister en huidig waarnemend burgemeester van Den Haag, komt die commissie nog dit jaar met nieuwe rapporten over de stikstofaanpak. Ze zal daarin onder meer aandacht besteden aan de luchtvaart, bemesting en beweiding. Ook denkt het kabinet na over manieren om de steun van oppositiepartijen te krijgen in de Eerste Kamer.