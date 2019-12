Sea-Watch 3 vaart verder onder Duitse vlag

Het schip Sea-Watch 3 vaart sinds donderdag niet meer onder de Nederlandse vlag, maar onder de Duitse. De reden daarvoor is dat „Nederland migratiebeheersing belangrijker vindt dan mensen redden op zee”, aldus de organisatie die migranten redt op de Middellandse Zee.

Sea-Watch zegt dat Nederland als „vlaggenstaat” moet helpen bij een zo snel mogelijke ontscheping in een veilige haven na een reddingsoperatie, maar dit meerdere malen niet deed. Ook wordt het Nederland aangerekend dat het „niets doet” nu de Italiaanse autoriteiten Sea-Watch 3 niet laten uitvaren.

Lees verder over het helpen van migranten op de Middellandse Zee: Redders van bootmigranten staan zwaar onder druk

‘Vruchtbare relatie’

Sea-Watch is positief over de nieuwe Duitse partner en „kijkt uit naar een vruchtbare relatie waarin de Duitse overheid haar verantwoordelijkheden als vlaggenstaat wel volledig en zonder politieke inmenging op zich neemt.” De organisatie hoopt snel weer uit te kunnen varen en wacht een uitspraak van een Italiaanse rechtbank daarover af. Deze volgt over enkele weken.

Op Twitter reageren Kamerleden uiteenlopend op de beslissing van Sea-Watch. VVD-Kamerlid Remco Dijkstra noemt het „prachtig nieuws”. „De ngo maakte misbruik van de Nederlandse vlag. De overheid mag best een fikse rekening sturen voor alle verspilde tijd.” GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger is teleurgesteld en noemt het een „verlies voor Nederland”.