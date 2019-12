Record voor Saoedisch staatsoliebedrijf Saudi Aramco na beursgang

Saudi Aramco heeft 25,6 miljard dollar (23 miljard euro) opgehaald met zijn beursgang, meldt persbureau Bloomberg donderdag. Hiermee heeft het Saoedische staatsoliebedrijf een record gevestigd. Het vorige record stond op naam van het Chinese AliBaba, dat bij zijn beursgang in 2014 25 miljard dollar (22,5 miljard euro) ophaalde.

De prijs van een aandeel in Saudi Aramco is vastgesteld op 32 rial (7,69 euro). Hiermee wordt het bedrijf 1.700 miljard dollar (1.500 miljard euro) waard. Saudi Aramco brengt 1,5 procent van de aandelen naar de beurs in Riad. 1 procentpunt van de aandelen gaat naar professionele en institutionele beleggers, de rest naar particulieren.

De beursgang van het staatsoliebedrijf betekent dat voor het eerst buitenlandse beleggers een aandeel krijgen in het bedrijf sinds dat werd genationaliseerd in de jaren zeventig. De stap is onderdeel van een pakket hervormingen van kroonprins Mohammed bin Salman, dat moet dienen om Saoedi-Arabië meer toekomstbestendig te maken.

Saudi Aramco is veruit het grootste oliebedrijf ter wereld. Het staatsbedrijf maakte vorig jaar zelfs meer winst dan Exxon, Shell, Chevron, Total en BP, de vijf grootste westerse oliebedrijven, bij elkaar.