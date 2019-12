Reisboekwinkel Pied à Terre trekt in bij Scheltema

De Amsterdamse reisboekhandel Pied à Terre verhuist naar boekhandel Scheltema aan het Rokin. Vanaf januari kunnen „reislustige klanten op de tweede verdieping van Scheltema terecht voor wandel-, fiets- en wegenkaarten, wandkaarten, reisgidsen en atlassen”, aldus Paul Vigeveno, eigenaar van een van de grootste reisboekwinkels van Europa, die 14 jaar lang was gevestigd aan de Overtoom. Directeur Harold Zwaal van boekhandel Scheltema noemt het een „eer dat wij onze klanten het aanbod van reisgidsen en kaarten van Pied à Terre kunnen aanbieden.” Ook wil de boekhandel, naast bestaande evenementen als presentaties en lezingen, activiteiten organiseren die met reizen te maken hebben.

Vigeveno is oprichter van reisondernemingen als Voyage & Culture en Marco Polo. Tot nu toe combineerde hij de reisboekwinkel met het organiseren van reizen. Na de verhuizing gaat hij zich concentreren op het organiseren van reizen onder de naam Pied à Terre Reizen, o.a. de NRC Academies.

Niet het gehele aanbod van Pied à Terre komt bij Scheltema terecht, maar via de website van Scheltema zijn alle titels te bestellen en komt er een aparte sectie reizen. Zwaal laat weten dat de specialistische kennis van reisboekhandel Pied à Terre behouden blijft op de nieuwe locatie. De reisboekhandel ontstond in 2007 uit een fusie tussen wandelspecialist Pied à Terre en Geografische Boekwinkel Jacob van Wijngaarden.

Een van de specialiteiten van reisboekhandel Pied à Terre is het printen van unieke kaarten op maat. Dit blijft bestaan, aldus directeur Zwaal. Boekhandel Scheltema opende in mei 2015 zijn deuren aan het Rokin, nadat het jarenlang aan het Koningsplein was gevestigd. De boekhandel is een begrip in Amsterdam en werd in 1853 opgericht.