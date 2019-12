‘Onderwijs in de Friese taal schiet nog steeds tekort’

Het onderwijs in het vak Fries schiet op scholen in Friesland nog altijd tekort. Zo wordt er onvoldoende rekening gehouden met de verschillen in taalbeheersing van de leerlingen, blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie. Tien jaar geleden concludeerde de inspectie al dat het onderwijs van het Fries moest worden verbeterd.

Het dalende aantal leerlingen in Friesland is een probleem. Daardoor is het namelijk duurder om een klein vak als Fries te behouden, aldus de inspectie. Alle Friese basis- en middelbare scholen zijn wettelijk verplicht het vak Fries aan te bieden. Voor de leerlingen is het vak niet verplicht.

Groot aanbod

Sinds het vorige onderzoek zijn er wel meer trijetalige skoallen gekomen: scholen die in het Nederlands, Engels en Fries onderwijzen. Verder is het Friese lesmateriaal verbeterd en is er een groot - vaak gratis - aanbod aan nascholing en begeleiding in het vak Fries. Leraren zouden dat echter wel „beter en vaker” kunnen benutten.

Een groot deel van de leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs vinden niet of nauwelijks dat de lessen hun Friese taalvaardigheid verbeteren. Minder dan de helft van hen zegt de lessen Fries leuk en leerzaam te vinden, terwijl ze het wel belangrijk vinden en graag beter Fries willen spreken en verstaan.