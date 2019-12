NS: meer reizigers dan vorig jaar, vrijwel even vaak op tijd aangekomen

Dit jaar reist naar verwachting 92,6 procent van de treinreizigers zonder vertraging. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde eindejaarsprognose van NS, die een speling van vijf minuten hanteert voor de punctualiteit van de treinen.

In vergelijking met vijf jaar geleden is die punctualiteit met 2,5 procentpunt gestegen. In dezelfde periode heeft het spoorbedrijf ook meer reizigers vervoerd: dat zijn er dit jaar 1,3 miljoen per dag. Dat is een groei van 14 procent in vergelijking met vijf jaar geleden. Door die toename moesten wel meer reizigers blijven staan in de trein, de kans op een zitplaats daalde van 95,1 naar 94,8 procent.

Vorig jaar lag het percentage reizigers dat op tijd aankwam even hoog. Duidelijk is wel dat niet op alle trajecten de punctualiteit gelijk ligt. Op de hogesnelheidslijn reden dit jaar minder treinen op tijd: 83,4 procent. Op die lijn deden zich eerder dit jaar softwareproblemen voor. Ook zorgt de overgang van het hsl-traject naar het gewone spoor voor moeilijkheden. Die moeten volgens NS worden verholpen door de inzet van nieuwe treinen, vanaf 2021.

De eindejaarsprognose is gebaseerd op de eerste elf maanden van het jaar en historische gegevens van de maand december. Met de berekende gemiddelden voldoet NS, de vervoerder met het alleenrecht op het hoofdrailnet in Nederland, aan de voorwaarden die de overheid aan het bedrijf stelt. Zo zijn afspraken gemaakt over de te leveren treindiensten, zoals de hoeveelheid treinen op de trajecten en de zitplaatsen. Om de beschikbaarheid van plekken te verbeteren, wil NS de aantallen reizigers beter tellen met behulp van wifi-tracking, zo kondigde het spoorbedrijf eerder deze week aan.