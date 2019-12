Muur-banaan steelt de show op kunstbeurs in Miami

Een banaan die met een stuk zilverkleurig duct tape op de muur is geplakt. Het is het meest besproken kunstwerk van de woensdag geopende kunstbeurs Art Basel Miami Beach.

De Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan, bekend van zijn puur gouden toiletpot, is de maker. Het heet Comedian en is een kunstwerk in een oplage van drie, plus twee kunstenaars-exemplaren, waarvan er ook eentje te koop is.

De Franse galeriehouder Emmanuel Perrotin verkocht op de opening al twee exemplaren voor de vraagprijs van 120.000 dollar (108.000 euro). Het derde exemplaar kost 150.000 dollar en is alleen beschikbaar voor musea. Tegen Artnet vertelde Perrotin dat al twee instellingen belangstelling hebben getoond.

Cattelan wil niks zeggen over zijn nieuwste creatie. Behalve dan dat hij geïnspireerd geraakt is door vele schilderijen die hij recent in galeries zag. Tegen Artnet: „Ik ben niet in Miami, maar ik ga ervan uit dat het daar ook vol hangt met schilderijen. Een banaan erbij leek me een goede aanvulling.”

In 1999 plakte Cattelan zijn Milanese galeriehouder Massimo De Carlo voor één avond met duct tape aan de muur van zijn kunsthandel. A Perfecty Day noemde hij dat kunstwerk.

Tien minuten na de eerste berichten over Comedian verschenen op sociale media woensdag al de eerste door copycats met tape op de muur geplakte stukken fruit. De kopers bij Perrotin krijgen een certificaat waarmee ze kunnen aantonen dat zij een echte Cattelan kochten. Zonder dat bewijs is een met tape aan de muur geplakte banaan slechts een met tape aan de muur geplakte banaan, zegt Perrotin. „Zo’n kunstwerk als dit, als ik het niet verkoop is het geen kunstwerk.”