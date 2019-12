Moeten we kinderen beschermen tegen kou?

Vader: „Mijn vrouw en ik zorgen op verschillende dagen voor onze kinderen van 5 en 9 jaar oud. We brengen ze naar dansles, school en zwemles. Degene die de taak verricht, kiest voor de wijze van transport. Ik doe de dingen zoveel mogelijk op de fiets, ook in de vrieskou. We wonen in een stad en de meeste tripjes zijn niet verder dan 5 kilometer. Mijn vrouw geeft de voorkeur aan bus of auto.

„In de wintermaanden hebben we hier stevige ruzies over. Mijn vrouw heeft de Poolse nationaliteit en in Polen worden kinderen erg warm ingepakt vanwege het idee: kinderen moeten tegen de kou beschermd worden. Mijn vrouw wordt erg boos als ik met wat kouder weer op de fiets met de kinderen thuiskom. Ze vindt dan dat ik niet goed op de gezondheid van onze kinderen let.

„We hebben vaker meningsverschillen als het over de gezondheid van de kinderen gaat, wel of geen doktersbezoek, medicijnen vragen; mijn vrouw is bezorgder dan ik. Hoe ga je daar als stel het beste mee om?”

Naam is bij de redactie bekend. Deze rubriek is anoniem, omdat moeilijkheden in de opvoeding gevoelig liggen. Wilt u een dilemma voorleggen? Mail uw vraag naar opgevoed@nrc.nl

Vermijd overbezorgdheid

Marga Akkerman: „Het is verstandig om onderscheid te maken tussen meningen en feiten. Vraagt u de dokter wat gezond is, dan zal het antwoord zijn: van kou word je niet ziek. Vroeger dacht men van wel, maar dat idee is op wetenschappelijke gronden losgelaten. Het is dus niet nodig een kind op zijn Pools in te pakken, maar er is ook niets tegen. Uw oorspronkelijke idee: wie het transport doet, doet het naar eigen inzicht, kan dus ook gelden voor de winter.

Marga Akkerman is klinisch jeugd- en kinderpsycholoog.

„Er is tussen u een verschil van opvatting over wat uw jongste dochter nodig heeft. Die verschillen komen voort uit jullie eigen overtuigingen, en lijken niet gebaseerd op wat dit meisje aankan. Laten we ook nu naar de feiten kijken. Ze kan 5,5 km met haar vader mee fietsen, en ze protesteert niet als ze met haar moeder met de auto gaat. Voor haar is het dus allebei een prima oplossing.

„Kennelijk is moeder bang voor het ziek worden van haar dochter. Het is belangrijk om uit te zoeken waarop dat gebaseerd is. Als uw dochter wordt opgevoed vanuit overbezorgdheid bestaat het risico dat ze die bezorgdheid overneemt, en dat kan gaan knagen aan haar zelfvertrouwen.”

Kou versterkt de afweer

Louis Bont: „Je kind zo zoveel mogelijk mee naar buiten nemen, dat is de boodschap voor deze tijd van het jaar. Dit geldt al vanaf de eerste levensweken. Het is een veelgehoord idee dat kinderen ‘door de kou gepakt worden’. Daar is niks van waar. Of het nu buiten tien graden is of min tien, virussen zweven niet buiten rond. Virussen verspreiden zich via hoest- of handcontact.

Louis Bont is hoogleraar luchtweginfecties op de kinderleeftijd aan het UMC Utrecht.

„Mensen denken vaak dat kinderen door kou kwetsbaarder worden, dat hun afweer zwakker wordt omdat de kou hun bescherming zou afbreken. Ook dat is niet waar. Kou, zelfs extreme kou, versterkt de afweer mogelijk juist en leidt daardoor tot een daling van het risico op infectie. De verwarming binnen is schadelijker: die zorgt er-voor dat het normale mechanisme waarmee keel en neus bacteriën klaren gestoord wordt. Je kind mee naar buiten nemen is dus een goede manier om het gezond te houden.

„Dat wil niet zeggen dat een kind niet lekker ingepakt moet worden, maar dat is om het een onaangename ervaring te besparen.

„Maakt u zich hier samen niet druk om. Het is niet zo belangrijk. Niet roken in huis, en een helmpje op de fiets dragen om hersenletsel te voorkomen; dát is wel belangrijk.”