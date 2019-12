Levens naar de klote, maar Menno Snel overleeft | Henk Otten staat weer op het podium

rrrMenno Snel overleefde een emotioneel debat, maar is nog niet uit de problemen. Klaas Dijkhoff wist behendig het nieuws naar zijn hand te zetten. En Henk Otten presenteert de eerste hints van zijn nieuwe partijprogramma.

O ZO SNEL: Het verhaal van de dag speelde zich niet af in de zaal, maar op de tribune. Daar zat een aantal van de geëmotioneerde ouders die de dupe werden van de doorgedraaide fraudebestrijding door de Belastingdienst. Zij raakten hun kinderopvangtoeslag kwijt, moesten soms wel 75.000 euro terugbetalen, zagen hun relaties kapotgaan en hun levens „naar de klote”. De Tweede Kamer was, na alle kritiek van de afgelopen weken en maanden, milder gestemd over het optreden van staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) in de toeslagenaffaire. Snel had al eerder een compensatieregeling beloofd en wil de Belastingdienst bovendien voor iedereen toegankelijker maken. Daarmee stelde hij zijn positie veilig – in elk geval tot de volgende rapporten, die duidelijk moeten maken of nog veel meer ouders het slachtoffer werden van de fraudeaanpak.

DE ZAK VAN KLAAS: Is met het stopzetten van zijn wachtgeldregeling de kous af voor Klaas Dijkhoff? Nou nee, schrijft Tom-Jan Meeus vandaag in zijn column. Eyes on the ball. Want met het nieuws over zijn wachtgeld onderving de VVD-fractievoorzitter wel heel handig het ándere nieuws over zijn financiën: de onthulling van HP/De Tijd dat Dijkhoff een reiskostenvergoeding van bijna 5000 euro per jaar kreeg, terwijl hij met een dienstauto wordt rondgereden. Die timing was geen toeval: Dijkhoff wist wanneer HP/De Tijd over zijn reiskosten wilde publiceren en koos de vlucht naar voren door zijn wachtgeld op te zeggen. Zo verdween het HP-verhaal van de radar – en dat terwijl VVD’ers die eerder knoeiden met hun reiskosten dat met een vertrek uit de Kamer moesten bekopen. Meeus: „Dus: vergeet het wachtgeld, daar gáát dit niet over.”

OVER DE GROTE GROTE ZEE: Het heeft lang geduurd, maar ook vrijhandelsland Nederland heeft het gehad met oneerlijke buitenlandse concurrentie. Grootste mikpunt: China, dat eigen bedrijven „oneigenlijke voordelen” op de Europese markt geeft door „discriminatoire overheidsondersteuning”, dixit staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA). Het laat zien dat overheid en bedrijfsleven minder en minder als gescheiden werelden gezien worden (zie ook het vrouwenquotum). En dat Nederland in Europa al voorsorteert op een Brexit door steeds meer toenadering te zoeken tot de Fransen.

WIE STOUT IS, KRIJGT DE ROE: Hij is voormalig diplomaat, maar in de Kamer niet altijd de soepelste spreker. VVD-Tweede Kamerlid Sven Koopmans heeft dan ook geen gemakkelijke taak als buitenlandwoordvoerder van zijn partij: de doodstraf voor Syriëgangers verdedigen („beroepsrisico”), de terugkeer van hun kinderen blokkeren, minister en partijgenoot Stef Blok enigszins uit de wind houden. Met alle reacties die de Kamer na elk nieuwsfeit van Blok eist, is Koopmans namelijk wel klaar, vertelt hij in een interview in NRC. „Als de minister van Buitenlandse Zaken er alleen maar is om bij EU, NAVO of VN het lijstje van het parlement af te lopen, dan maak je het hele kabinet in het buitenland tot loopjongen van de verontwaardiging.” Nee, Nederland kan zich beter voorbereiden op harde actie, vindt hij. Bijvoorbeeld door drones aan te schaffen – en niet te verzanden in lange discussies over de ethiek ervan. „Dan zijn we misschien wel ethisch, maar dan zijn we ook dood.”

HEERLIJK AVONDJE: Henk Otten heeft de FVD-slogan van weleer ingeruild voor een nieuw motto: geen ‘Dynamiek. Daadkracht. Durf’ meer, maar ‘Realisme. Ratio. Regie’. Otten sprak een avondje voor de Rotterdamse jonge liberalen van de JOVD. Het leek hem een geschikte locatie om het programma van zijn nieuwe partij GO te presenteren, „want in Rotterdam begint politieke vernieuwing”. GO heeft nog geen verkiezingscampagne gevoerd, maar kan dankzij de FVD-overlopers in de senaat al in staat zijn om voorstellen nét aan een meerderheid te helpen. Met welke idealen wil Otten dat doen? Vooral met een groot geloof in innovatie en de markt, bleek in Rotterdam. Zakelijke kabinetten, lage lasten en een plan om politici te werven uit het bedrijfsleven zijn een paar van de speerpunten. Otten zal hopen dat hij daarmee in 2021 precies in het gat tussen VVD en FVD kan springen.

‘GO’? Staat voor Groep Otten, maar het moet ook hipheid uitstralen. Of tenminste: dat is de hoop. „Net zoals EM in Frankrijk”, legde een vurig enthousiaste Otten vorige week uit op de fractiekamer. „Dat staat voor Emmanuel Macron én En Marche.”

QUOTE VAN DE DAG:

„Na uren op een receptie heb je ook weleens een zwakker roddelmoment. ”

Premier Rutte geeft aan RTL Nieuws tekst en uitleg over zijn gegrinnik over president Trump met Justin Trudeau, Boris Johnson, Emmanuel Macron en prinses Anne op de NAVO-top in Londen.