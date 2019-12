Koolmees: we hebben te hard bezuinigd op UWV en fiscus

Er is na de economische crisis van 2008 te hard bezuinigd op uitvoeringsorganisaties als het UWV en de Belastingdienst. Dat zegt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) in een interview met NRC.

Koolmees was medeverantwoordelijk voor die bezuinigingen. In 2012 hielp hij als financieel woordvoerder van D66 bij het opstellen van het Lenteakkoord met VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie, dat als doel had de overheidsfinanciën weer op orde te brengen. Ook daarna verleende zijn partij D66 herhaaldelijk gedoogsteun aan ingrepen van kabinet-Rutte II. Koolmees vindt het te makkelijk om die bezuinigingen alleen „met de bril van vandaag” te bekijken: de onzekerheid was in 2012 groot. „Dat was vóórdat ECB-president Mario Draghi zei: ik doe alles om de euro te redden, whatever it takes. Toen waren we allemaal bang dat Griekenland, Portugal en Italië zouden omvallen.”

Toch vindt de minister het achteraf „echt fout” dat uitvoeringsinstanties moesten snijden in hun persoonlijke dienstverlening. Men kon voortaan via internet geholpen worden, was de gedachte.

„Maar mensen hebben soms gewoon behoefte aan begeleiding”, zegt Koolmees nu. Het contact tussen burgers en de overheid „moet echt veel beter”. Koolmees wijst erop dat mensen met vragen over toeslagen niet terecht kunnen bij een fysiek loket van de Belastingdienst.

Deze week moest staatssecretaris Menno Snel (Financiën), partijgenoot van Koolmees, zich in de Tweede Kamer verantwoorden omdat de Belastingdienst bij zeker honderden gezinnen financiële problemen heeft veroorzaakt, door ten onrechte hun kinderopvangtoeslag terug te vorderen.

Het UWV, de uitkeringsinstantie waar Koolmees politiek verantwoordelijk voor is, moest sinds het kabinet Rutte-I in vijf jaar tijd 500 miljoen bezuinigen. Daardoor had de organisatie moeite om de dagelijkse dienstverlening op peil te houden. In het regeerakkoord is nu afgesproken dat het UWV er weer 70 miljoen euro bij krijgt, om uitkeringsgerechtigden meer persoonlijk te begeleiden.

Koolmees benadrukt dat niet alle problemen bij uitvoeringsinstanties te wijten zijn aan de bezuinigingen. „Veel overheidsdiensten kampen ook met oude, aan elkaar geknoopte IT-systemen, die door nieuwe wetgeving steeds zijn uitgebreid.”

„Het moeilijke is dat we de problemen nu niet kunnen oplossen door er 100 miljoen bij te geven,” zegt Koolmees. „Daarvoor is het te complex.”

