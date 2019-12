‘Juist dit festival willen we hier niet’

Aan de bosrijke Luttenbergerweg, op nog geen twee kilometer van Avonturenpark Hellendoorn, daar had het moeten gebeuren. De achtste editie van hardstylefestival Hardshock had hier in mei 2020 moeten plaatsvinden. Maar het festival, met harde elektronische muziek, gaat niet door. Burgemeester Anneke Raven (CDA) maakte maandag bekend dat ze de vergunningsaanvraag van de organisatie heeft geweigerd, omdat het festival een risico vormt voor de „openbare veiligheid”.

Waarom is de openbare veiligheid in het geding?

Raven: „Vorig jaar stond de politie klaar om automobilisten die van het festival kwamen met speekseltesten te controleren op drugsgebruik. De eerste twintig bestuurders die ze hebben aangehouden, testten allemaal positief. Als je met drugs achter het stuur gaat zitten, vorm je een gevaar, en komt in mijn ogen de openbare veiligheid in het geding.

„De andere reden is dat we in deze gemeente van alles doen om drugscriminaliteit aan te pakken aan de achterkant. We sluiten drugspanden, rolden een xtc-lab op, geven voorlichting op scholen. Dan moet je ook de voorkant, de gebruikers, aanpakken. Die houden het systeem in stand.”

Er waren zeker zesduizend bezoekers op het festival vorig jaar. Zijn 20 speekseltesten dan representatief?

„Nee, maar van dit soort festivals weet je dat er veel pillen worden geslikt. Die agenten stonden er niet voor niets controles uit te voeren. De feitelijke constatering dat de drugstesten een score van 100 procent opleverden, bevestigde dat beeld.”

Dus het imago van het festival speelde een rol bij uw beslissing?

„Ja, en dat is ook niet zo gek. Ik weet niet of u weleens op zo’n festival bent geweest, maar het is een aparte muziekstijl waar van 11.00 ’s ochtends tot 23.00 ’s avonds op gedanst wordt. Er wordt weinig alcohol gedronken, maar veel pillen geslikt. Als een festival elk jaar voor problemen zorgt, dan ga je dat toch niet faciliteren?”

Het festival zelf is zonder problemen verlopen, bleek uit de evaluatie. Waarom dan geen nieuwe kans?

„Er is niks gebeurd, er was een prima sfeer, dus het festival zelf is goed verlopen. Maar daarna vormden bezoekers een gevaar voor de openbare veiligheid. We hebben overleg gehad met de politie en het OM, die gaven allebei een negatief advies.”

U had ook kunnen samenwerken met de organisatoren. Nu dupeert u ze vanwege het gedrag van bezoekers.

„Dat klopt, maar anders zou ik de samenleving duperen. We hebben het een keer geprobeerd met dit festival, maar het blijkt niet te kunnen zonder drugsgebruik. Dus krijgen ze die kans niet meer, niet in deze gemeente.”

Gaat u meer festivals verbieden?

„Dat ben ik niet van plan. Dat heeft ermee te maken dat andere festivals die hier georganiseerd worden niet hetzelfde soort type festival zijn.”

Dat riekt naar willekeur.

„Dat kan ik me voorstellen, maar ik besluit voor mijn gemeente. Elke gemeente voert haar eigen beleid.”

In de gemeenteraad sprak u van een „voorbeeld stellen”.

„ Over het pillengebruik op festivals wil ik graag de discussie aangaan . Er moet meer bewustwording komen over de gevaren die het met zich meebrengt als mensen gaan rijden met drugs op. En ik vind dat gebruikers het systeem van drugscriminaliteit in stand houden.”