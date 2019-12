Honderdduizenden demonstranten leggen Frankrijk plat

Meer dan 800.000 Fransen zijn donderdag de straat op gegaan om te demonstreren tegen de pensioenhervormingen van president Emmanuel Macron. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens vakbond CGT, de organisator, zijn zelfs 1,5 miljoen Fransen gaan demonstreren. De demonstranten hebben zich aangesloten bij de grootste staking die in decennia plaatsvindt in het land. In allerlei sectoren, van het onderwijs tot het openbaar vervoer, legden Fransen het werk neer.

In Parijs gingen 65.000 mensen de straat op, volgens CGT waren dit er zelfs 250.000. Persbureau AFP meldt dat in zeventig andere dorpen en steden nog eens honderdduizenden Fransen zijn gaan demonstreren. Door de massale staking kwam onder andere het treinverkeer grotendeels stil te liggen. Ook viel een deel van de vluchten van Air France uit en bleef 40 procent van de scholen dicht.

Lees ook dit vragenstuk over de staking: Frankrijk wacht ontwrichtende staking

Op een aantal plekken ontstonden opstootjes tijdens de demonstraties. In Parijs staken demonstranten brandjes aan, anderen gooiden projectielen naar de politie. In reactie hierop hebben agenten traangas ingezet. Ook in Nantes, Bordeaux en Rennes waren opstootjes tussen demonstranten en de politie. Er zijn in het hele land zeker 110 mensen opgepakt.

Opmerkelijk genoeg weten de stakers niet waar ze precíes tegen demonstreren. Zij spreken zich uit tegen het voornemen van president Macron om het huidige pensioensysteem om te gooien, maar hoe de president dit precies wil doen is nog niet bekend. De stakers vrezen echter dat de voordelen die werknemers van de (voormalige) staatsbedrijven momenteel krijgen, zullen verdwijnen. Macron heeft eerder uitgesproken dat hij de pensioenen tussen de publieke sector en de privésector gelijk wil trekken.