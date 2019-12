Heel Frankrijk ligt plat

Marseille. Brandweerlieden liggen op de grond tijdens een staking in de havenstad Marseille. Zij waren donderdag onder de meer dan 800.000 Fransen die de straat opgingen om te demonstreren tegen pensioenhervormingen van president Macron. Volgens vakbond CGT, de organisator, zijn zelfs 1,5 miljoen Fransen gaan demonstreren. De demonstranten hebben zich aangesloten bij deIn allerlei sectoren, van onderwijs tot openbaar vervoer, legden Fransen het werk neer. In Parijs gebruikte de politie traangas tegen demonstranten. Het is de grootste staking in het land in decennia.