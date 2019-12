Grote zoekacties naar smokkelwaar in gevangenissen Grave en Zutphen

De penitentiaire inrichtingen van Grave en Zutphen worden donderdag doorzocht op telefoons en drugs. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Aanleiding is een „concreet vermoeden” van de invoer van smokkelwaar, voornamelijk drugs en telefoons. De actie in Grave begon woensdag al.

De gevangenissen zijn in een zogeheten lockdown, waardoor activiteiten stilliggen en niemand het gebouw in of uit mag. Dit heeft volgens de woordvoerder geen gevolgen voor geplande rechtszaken. Daarvoor mogen gedetineerden de complexen wel verlaten, al kunnen rechtszaken wel enige vertraging oplopen.

De inrichting in Zutphen omvat zowel een gevangenis als een huis van bewaring en biedt plaats aan 204 gedetineerden. De penitentiaire inrichting in Grave heeft ook een afdeling voor gedetineerden die extra geestelijke of lichamelijke zorg nodig hebben. Hoelang de acties in de beide gevangenissen nog duren, kon de woordvoerder van het ministerie niet zeggen.

Lees ook deze reportage over de open dag van de gevangenis in Almelo, om nieuwe cipiers te werven