‘Elektrisch rijden op punt van doorbreken bij particulieren’

Meer dan de helft van de Nederlanders overweegt in de toekomst een elektrische auto aan te schaffen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Elektrisch Rijden Monitor van de ANWB. De verkeersorganisatie stelt op basis van de derde jaarlijkse monitor dat „elektrisch rijden op het punt van doorbreken staat op de particuliere markt”. Momenteel worden elektrische auto’s vaak zakelijk geleased.

Een op de twintig ondervraagden is van plan om binnen twee jaar een elektrische auto aan te schaffen. 56 procent van de Nederlanders overweegt dat op termijn te gaan doen en iets meer dan een op de drie consumenten heeft op dit moment interesse in elektrisch rijden. Dat komt door een groeiend aanbod van betaalbare elektrische auto’s en een stijgende actieradius, meldt de ANWB. En hoewel elektrische auto’s over de gehele levensduur gemeten nog steeds 2 tot 3 procent duurder zijn dan gewone auto’s daalt dat prijsverschil. Vorig jaar waren elektrische auto’s nog 6 procent duurder.

Of de doorbraak er komt hangt sterk af van de aanschafsubsidie op nieuwe en tweedehandse elektrische auto’s, nuanceert de ANWB. Aangekondigde modellen moeten ook daadwerkelijk op de markt verschijnen.

Lees ook: Moeten we nu elektrisch gaan rijden of toch nog even wachten?

Belemmeringen

Ondanks de positieve ontwikkelingen zien consumenten toch nog flink wat belemmeringen. Het aandeel Nederlanders dat niet geïnteresseerd is in elektrisch rijden steeg, van 23 naar 28 procent. De grootste barrière is de hogere aanschafprijs. Maar Nederlanders maken zich ook zorgen over de actieradius van elektrische auto’s en vragen zich af of het laadpalennetwerk wel toereikend is.

Het kabinet wil via kortingen en subsidies elektrisch rijden stimuleren, zodat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s elektrisch aangedreven zijn. Onder meer een tijdelijke aanschafsubsidie en een vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting liggen op tafel. Rijden in auto’s met een benzine- of dieselmotor wordt minder aantrekkelijk gemaakt, door accijnzen te verhogen.

Begin dit jaar reden er volgens er volgens het CBS bijna 56.000 volledig elektrische auto’s in Nederland en zo’n 94.000 hybride elektrische auto’s, een stijging van 16 procent vergeleken met vorig jaar. 139.000 auto’s die opgeladen kunnen worden met een stekker vormen 1,6 procent van het totaal aantal personenauto’s in Nederland.

Lees ook: Populaire, onzuinige suv doet milieuwinst elektrische auto teniet