EK-goud voor zwemmers Kamminga en Toussaint

Arno Kamminga heeft donderdagavond goud gewonnen op de 200 meter schoolslag bij de Europese kampioenschappen. Hij won de race in 2.02,36, een verbetering van het Nederlands record. Bij de vrouwen was Kira Toussaint de snelste op de 100 meter rugslag: ze haalde een tijd van 55,17.

Tijdens de series, in de ochtend voor de finale, had Kamminga al een nationaal record gezwommen, dat hij in laatste wedstrijd dus weer verbeterde. Woensdag haalde hij in Glasgow, waar de EK worden gezwommen, al het brons op de 50 meter schoolslag.

Op de 200 meter wist Kamminga de Zweed Erik Persson en Marco Koch uit Duitsland voor te blijven. Vooral in het laatste kwart van de race was hij snel: in die meters was de 24-jarige bijna één seconde sneller dan de rest van het veld. Kamminga zwemt later in de week ook de 100 meter schoolslag.