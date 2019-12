Een truitje voor de terriër, heeft de hond daar wat aan?

Een jacquardgebreide trui met wijde col, uitgevoerd in panterprint en tijgerprint. Een kabelgebreide trui in lichtgrijs, okergeel en bordeauxrood. Een argyle-geruite trui, allemaal beschikbaar in de mensenmaten XS tot XL en hondenmaten chihuahua (klein) tot beagle (middelgroot).

Waar hondenkleding voorheen weggelegd was voor dierenspeciaalzaken en Paris Hilton, verkopen nu allerlei ‘gewone’ kledingwinkels hondenmode. De hond wordt niet meer alleen verkleed, hij wordt aangekleed. En voor de dagelijkse hondenoutfit kan je gewoon terecht bij H&M.

De Zweedse modeketen heeft een hele collectie aan hondenkleding, met items variërend van duffelcoats en gouden windjacks tot coltruien. Primark heeft gewatteerde jasjes met teksten als ‘talk to the paw’, ‘born to bark’ en inspelend op de aankomende feestdagen: ‘Santa Paws’. Flying Tiger verkoopt doorzichtige regenjassen en one-size-fits-all stropdassen.

Ook in het hogere segment wordt aan de hondeneigenaar gedacht, door bijvoorbeeld Versace, Burberry en Moncler. Die laatste heeft de hondenjassenlijn genaamd ‘Mondog’, met jasjes vanaf 315 euro.

Misschien wel de meest onverwachte speler op het gebied van hondenmode is Hunkemöller. Die verkoopt de ‘honden onesie’, die ook in mensenafmetingen beschikbaar is, zodat het hele gezin gekleed kan in „een matchende outfit!” De onesie is uitgevoerd in fleece en met capuchon „zodat je hond extra warm blijft in de koude winter”.

Een dier is geen accessoire of tool om meer clicks te krijgen Saskia Arndt, hoogleraar diergedrag

„Natuurlijk kán het zinvol zijn je hond iets aan te doen als hij het koud heeft”, zegt Saskia Arndt (49) hoogleraar diergedrag aan de Universiteit Utrecht. „Als hij vreselijk rilt, ja, dan helpt het.” Ze keurt functionele hondenkleding niet af, maar over de trend honden modieus te willen kleden is ze niet enthousiast. Redenerend vanuit het dier zegt Arndt: „Zolang het dier er geen van last van heeft denk ik… ja… het kan. Maar waarom wil je dit?”

De hond is fantastisch zoals hij is, zegt ze, waarom willen mensen dat ‘grappig’ maken? Ze is bang dat deze trend, die vooral zegeviert op social media, andere mensen aanspoort ook een hond te nemen puur op basis van het uiterlijk. Alleen maar omdat hij zo’n schattig jasje aankan. „Mijn persoonlijke mening? Een dier is geen accessoire of tool om meer clicks te krijgen.”

Voor sommige honden kan het bevorderlijk zijn, zoals een klein, dun of net getrimd hondje. Die kunnen wel wat extra bescherming gebruiken, zegt Arndt. Maar ook grotere honden wordt kleding aangetrokken. Daar zit ook gelijk haar bezorgdheid. „Ik betwijfel of mensen wel in staat zijn om aan een hond af te lezen of het op zijn gemak is.”

Gapen of smakken duidt op ongemak

De signalen zijn altijd anders, zegt Arndt. De staart tussen de benen zou een signaal kunnen zijn dat een hond het niet fijn vindt. Of oren die naar achter gaan. „Ook liplicking, een soort smakken, duidt op ongemak, net als gapen.” Het zijn allemaal tekenen die als je ze niet opmerkt gevolgen zouden kunnen hebben.

Een hond zou thermo-regulatorische problemen kunnen krijgen omdat hij zijn warmte niet kwijt kan. Of zich beperkt voelen in zijn bewegingsvrijheid. „Ik kan me zelfs voorstellen dat het gevolgen heeft voor onderlinge communicatie tussen honden”, zegt ze. Maar dat wil ze nog onderzoeken. Haar belangrijkste advies: bespreek het altijd vooraf met je dierenarts als je je hond iets aan wil trekken. En: „Ga voor functioneel, niet voor ‘leuk’.”

Rianne Meijer (26) uit Amsterdam staat op haar Instagram-account (450.000 volgers) regelmatig op de foto met Harvey. Harvey is een toy poodle, een heel klein teddybeer-achtig hondje. Meer dan eens zijn ze matchend gekleed. „Ik deed hem voor het eerst een truitje aan toen hij een half jaar oud was”, zegt Meijer aan de telefoon. „Bij de trimmer hadden ze van die coltruitjes, die vonden we zo schattig.”

Het lijkt alsof Harvey een dikke vacht heeft, maar het is heel dun haar. „Buiten staat hij dan vreselijk te rillen, dat is zo vervelend om te zien. Als hij zo’n truitje aan heeft is dat over.” De momenten dat ze hem iets aantrekken voor de functionaliteit is twee à drie keer per maand. „Vooral als we op de scooter gaan.” Vooraf kijkt ze altijd hoe hij reageert op een kledingstuk. „Hij is dan altijd heel excited.”

Dat hij regelmatig op haar Instagram verschijnt (en op zijn eigen account @toypoodleharvey, 14.100 volgers) is omdat ze „op social media een familiegevoel wil creëren”. Daarvoor doet ze hem dan wel eens iets aan, alleen voor de foto. „Omdat het cute is, zeker als we matchen. Na vijf seconden gaat het dan weer uit.”

Ze zegt het belangrijker te vinden dat hij op zijn gemak is. Dat hij op haar social media verschijnt is dus een bijkomstigheid, alles in haar leven wordt automatisch deel van haar online persona.

Lees ook: Huisdieren, het zijn net (geen) kinderen

Het was „een love story”, tussen haar en Harvey. Ze wilde eigenlijk een cockapoo, een kruising tussen een cockerspaniël en een poedel. „Maar toen kwam dit nestje voorbij.” Ze was gelijk verliefd, zegt ze.

„Hij is echt mijn kindje”, zegt Meijer. Ze ziet hem zeker niet als accessoire of onderdeel van haar bedrijf. Wel leent ze zijn naam voor haar eerste kledinglijn, dat ‘HARV’ gaat heten. „In tegenstelling tot wat mensen denken is het kleding voor mensen, niet voor honden.” Op de eerste trui die gelanceerd wordt staat dan weer wel een illustratie van zijn hoofd. Is hij toch een soort accessoire, maar dan voor andere mensen.