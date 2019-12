Winterdorp Albert Heijn is populair, maar hoe zit het met het plastic?

Is er weleens géén kritiek op een spaaractie van Albert Heijn? De moestuintjes deden het voorkomen of tuinieren simpel is. De Koekenbakkers (uitsteekvormpjes) lagen onder vuur omdat ze van plastic waren. En de Hamsterbollies ( knijpballetjes met plastic korrels) lagen niet lang in de winkel. „Het duurzaamheidsaspect heeft onvoldoende aandacht gekregen”, was toen het schuldbewuste commentaar van Albert Heijn.

Een jaar later. Bij 15 euro boodschappen krijgen klanten een Winterdorp-mini cadeau. Boompjes, poppetjes en vooral huisjes waar lampjes in kunnen, met op de geveltjes de namen van M&M’s, Hertog en andere merken die meebetaalden. Alles van eh…plastic.

De kritiek op sociale media was na die vorige acties te voorspellen. „En alweer stort Albert Heijn een plastic tsunami over ons uit. In één klap maak je je wij-zijn-duurzaam-en-gebruiken-minder-plastic-imago compleet ongeloofwaardig”, schreef een Twitteraar. „Omdat het kan, en omdat AH doesn’t give a fuck”, twitterde een ander. Een lezer stuurde NRC een brief: „Is niemand op het idee gekomen dat dit zo langzamerhand ongepast is?” Columnist en tv-maker Teun van der Keuken concludeerde in de Volkskrant: „Albert Heijn houdt van plastic”.

Het doel is: 25 procent minder verpakkingen

De Plastic Soup Foundation wijst op het Plastic Pact, dat ook door Ahold is ondertekend, en waarin bedrijven beloofden niet meer plastic te gebruiken dan nodig. 25 procent minder verpakkingen, is het doel van Albert Heijn. In een persbericht van dit voorjaar staat een voorbeeld: „We hebben de deksels van onder andere aardbeien, druiven en kaas vervangen door een dun laagje folie. Dat scheelt bijna een half miljoen kilo plastic per jaar.”

Hoeveel nieuw plastic er met de huisjesactie verspreid wordt, wil Albert Heijn niet zeggen. „Uit concurrentieoverwegingen, maar ook omdat we een beursgenoteerd bedrijf zijn”.

Over de actie zelf wil AH wél wat kwijt. „Winterdorpen zijn populair. Albert Heijn maakt ze voor iedereen bereikbaar.” En ze zijn natuurlijk niet bedoeld om weg te gooien. Daarom zijn ze van stevig, recyclebaar plastic (wat iets anders is dan gerecycled plastic.) En daarom zit er een bewaardoos bij. De zakjes – waarvan onder andere de Plastic Soup Foundation zich afvraagt waarom die er überhaupt omheen moeten – lijken van plastic maar zijn van papier.

Er zit een bewaardoos bij

Hoeveel huisjes de bewaardoos en de bewaarzolder en de volgende winter halen – dat weet niemand. Een gegeven is in elk geval dat hooguit 50 procent van alle plastic in Nederland gerecycled wordt.

In een tweede mailtje benadrukt de woordvoerder nog eens hoe belangrijk Albert Heijn hergebruik vindt. „Mensen die wellicht spontaan miniaturen hebben aangenomen bij de kassa, kunnen deze alsnog inleveren in de winkel. Wij zorgen dan dat deze goed terecht komen.”