Duitse ‘dark kitchen’ Keatz sluit tien Europese keukens

De Duitse start-up Keatz, die keukens uitbaat voor bezorgmaaltijden, sluit noodgedwongen zijn tien vestigingen in Europa. Het gaat om keukens in onder meer Berlijn, Madrid en Barcelona. De keuken op de Quellijnstraat in Amsterdam is onlangs al dichtgegaan, bevestigt oprichter Paul Gebhardt.

Keatz was één van de grootste dark kitchens in Europa. Dark kitchens koken voor websites waar klanten maaltijden bestellen die door bezorgdiensten als UberEats, Takeaway of Deliveroo thuis worden bezorgd. Keatz baatte onder meer Moody Monkey (Thais), Green Gurus (salades) en Gringo (Mexicaans) uit.

De bedrijven spelen in op de groeiende vraag naar maaltijdbezorging in de grote steden. Brancheorganisatie FoodService Instituut Nederland zei vorig jaar te verwachten dat er in Nederland in 2019 2 miljard euro met maaltijdbezorging zal worden omgezet, 11 procent meer dan een jaar eerder.

Zwaar weer

Nadat maaltijdbezorger Deliveroo zich in augustus dit jaar terugtrok uit Duitsland, raakte Keatz in de problemen. Op het hoogtepunt werkten er zo’n tweehonderd werknemers bij Keatz, van wie „een groot deel” inmiddels is ontslagen, zegt Gebhardt. „We zitten in heel erg zwaar weer. Het probleem is dat we te afhankelijk zijn geweest van een partij als Deliveroo, dat zelf geen winst maakt. Als die wegvalt, heb je een groot probleem.”

Nog in maart dit jaar haalde Keatz 12 miljoen dollar (ruim 10 miljoen euro) op van investeerders – in totaal investeerde het bedrijf sinds 2016 20 miljoen dollar in nieuwe keukens en personeel. Van dat geld is weinig meer over, zegt Gebhardt. „We proberen nu ons bedrijf te redden. Daarvoor zijn nieuwe investeerders nodig.”

Hij noemt de verloren investering van 20 miljoen „een druppel in de oceaan”, als je het vergelijkt met wat Amerikaanse bedrijven ophalen. Onlangs werd bekend dat voormalig Uber-baas Travis Kalanick een investering van 400 miljoen dollar heeft binnengehaald voor zijn start-up Cloud Kitchens, een vergelijkbaar Amerikaans concept.

In Nederland zijn dark kitchens nog een relatief nieuw fenomeen. Het Amsterdamse Bright Kitchen van oprichter Rens Bekkers opende onlangs zijn tweede keuken in de hoofdstad.

Lees ook de reportage over Bright Kitchen: In deze keuken wordt alleen voor websites gekookt