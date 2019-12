Dijkhoff kan toch afstand doen van wachtgeld zonder maandelijkse terugbetaling

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff kan tóch afstand doen van zijn wachtgelduitkering zonder het bedrag maandelijks terug te betalen. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken desgevraagd, na berichtgeving door RTL Nieuws donderdagavond. De politicus heeft uitvoeringsorganisatie APG namelijk gevraagd het wachtgeld niet uit te keren, bevestigt een woordvoerder van de VVD.

Dinsdag bleek Dijkhoff het wachtgeld niet per direct te kunnen stopzetten, omdat hij dan volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken afstand doet van de regeling en daarmee het volledig ontvangen bedrag moet terugstorten. Nu blijkt er nog een andere optie te zijn. Dijkhoff hoefde enkel APG te bellen om te vragen de toelage niet uit te keren. Op die manier doet hij geen afstand van de regeling en hoeft hij niet het volledig ontvangen bedrag terug te betalen. „Het was binnen een kwartier geregeld”, zegt Dijkhoff tegen RTL Nieuws.

De VVD-politicus raakte eerder vorige week in opspraak toen bleek dat hij jaarlijks zijn salaris verhoogt met 37.000 euro wachtgeld. Toen later ook discussie ontstond over een onrechtmatig toegekende reiskostenvergoeding, besloot Dijkhoff dinsdag afstand te doen van de toelage.