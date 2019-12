Desi Bouterse ziet vooralsnog toch af van juridische strijd

De Surinaamse president Desi Bouterse is niet van plan zijn veroordeling voor de Decembermoorden juridisch aan te vechten. Bouterse werd afgelopen vrijdag veroordeeld tot twintig jaar celstraf en zijn advocaat Irwin Kanhai zei onmiddellijk na dat vonnis nog dat de president in verzet zou gaan tegen de uitspraak, maar daar komt hij nu van terug:

„Juridisch was ik van plan verzet aan te tekenen, maar mijn cliënt heeft gezegd dat ik niks meer moet doen in deze zaak”, zegt Kanhai tegen persbureau ANP. Als Bouterse niet voor 13 december verzet aantekent, is zijn veroordeling onherroepelijk en zouden alleen amnestie of gratie hem nog uit de gevangenis kunnen houden.

Lees ook dit vragenstuk over het vonnis: De veroordeelde president Bouterse is terug in Suriname. Hoe nu verder?

Waarom Bouterse zich niet verzet tegen de uitspraak weet Kanhai niet: „Ik heb geen behoefte gehad om mijn cliënt te vragen waarom hij dat niet wil”, zegt hij in de Surinaamse krant De Ware Tijd „Mijn cliënt heeft nog tien dagen om te bedenken wat hij wil. Misschien verandert hij nog van gedachten.”

Tijdens een persconferentie na zijn terugkeer uit China afgelopen weekend zei Bouterse dat hij met een politiek antwoord zal komen op het vonnis. Volgens hem is de hele rechtszaak een politiek proces.

Omdat Bouterse bij verstek is veroordeeld kan hij niet zomaar in hoger beroep tegen de uitspraak waarbij een hogere rechter zich over de zaak buigt, maar alleen ‘in verzet’ waarbij hij alsnog in persoon voor de Krijgsraad moet verschijnen. In het al twaalf jaar slepende proces is Bouterse nog nooit aanwezig geweest bij een zitting.

Desi Bouterse is veroordeeld vanwege medeplichtigheid aan de moord op vijftien politieke tegenstanders in Fort Zeelandia in december 1982. Hij was toen de leider van het militaire bewind van Suriname en is sinds 2010 de democratisch gekozen president van het land.