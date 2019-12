De NRC Lezersprijs: wat is het beste boek van 2019?

Lezers van NRC kunnen vanaf deze vrijdag hun stem uitbrengen voor de vijfde editie van de NRC Lezersprijs, de lezersverkiezing van het beste Nederlandstalige boek van dit jaar. De boekenredactie van NRC selecteerde vijfentwintig kanshebbers, zowel literaire romans als non-fictiewerken voor volwassenen, op basis van het gegeven oordeel in NRC-recensies. De kanshebbers zijn oorspronkelijk Nederlandstalig, verschenen in 2019 en in recensies beoordeeld met vier of vijf ballen.

Stemmen op een van de genomineerde boeken kan op de wedstrijdpagina.

Boekenpakket

De winnaar is het boek dat de meeste lezersstemmen krijgt. De wedstrijd, waarvoor via een speciale stemwebsite gekozen kan worden, loopt tot dinsdag 17 december 17.00 uur. Die dag wordt een winnaar uitgeroepen. Onder de mensen die een stem uitbrachten wordt een boekenpakket verloot, dat bestaat uit de vijfentwintig kanshebbers.

Wildcard

Zit uw favoriete boek van 2019 niet in de lijst die wij samenstelden? Laat het weten in een reactie onderaan dit artikel. De boeken die het meeste worden genoemd maken kans om met een wildcard aan de lijst te worden toegevoegd.

11.000 stemmen

Vorig jaar is de NRC Boekenwedstrijd gewonnen door schrijver en journalist Thomas Rueb, die toen bijna twintig procent van de uitgebrachte stemmen kreeg, voor zijn boek Laura H.. Ruim 11.000 lezers brachten toen hun stem uit.