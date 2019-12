De nieuwe netwerkclub: liever ballet dan een sigaar bij de Rotary

Na een studie aan een Amerikaanse topuniversiteit en een baan in New York keerde consultant Tim Oldeman (28) terug naar Nederland. Op zoek naar leeftijdgenoten sloot hij zich aan bij een netwerkclub.

Maar welke? De Rotary, waarvan zijn vader lid is, vond hij ‘te oud’. Bij de clubs voor jongeren uit het bedrijfsleven bestond elke borrel uit „biertjes, een spreker, gesprekken over werk”. Niet erg diepgaand, vond Oldeman. Toen viel zijn oog op Young Patrons Circle (YPC), het in 2015 opgerichte gezelschap voor jonge weldoeners van de Nationale Opera & Ballet.

„Als je een ruimte binnenloopt waarin iedereen dezelfde passie deelt, schept dat gelijk een band”, zegt Oldeman. De 250 leden – bankiers, advocaten, kunstenaars, expats en telgen uit vermogende families – bezoeken voorstellingen. „Na afloop bespreken we die dan. De ene keer vind je het niks, de andere keer geweldig. Het leidt tot goede gesprekken.”

Een lidmaatschap bij YPC begint bij 500 euro. In ruil daarvoor krijg je bepaalde privileges: ontmoetingen met operazangers, kijkjes achter de schermen, een jaarlijks gala. Inmiddels is Oldeman vierenhalf jaar lid en bestuurslid geworden.

Zijn mooiste herinnering? „We vlogen met zijn dertigen een lang weekend naar Sint-Petersburg, voor een balletfestival. Na afloop zijn we met de dansers een geheime bar ingedoken, waar we tot vier uur ’s nachts met zijn allen hebben gefeest.”

Witte oude mannen

Nu de gemiddelde millennial rond de dertig is en ook de carrièreladder bestijgt, ontdekt hij de netwerkclub. Een plek om je maatschappelijke status bevestigd te zien en waardevolle contacten op te doen. En om iets terug te doen voor de samenleving.

Toch is in één generatie het landschap van deze kringen sterk veranderd. De succesvolle twintigers en dertigers van nu willen meer dan sigaren roken met witte oude mannen. Waar zijn zij wel naar op zoek?

Voorheen sloot je je als arts, advocaat of bankier aan bij de Rotary of de Lions: uit Amerika overgewaaide ‘serviceclubs’ waarvoor je moet worden gevraagd. Deze netwerken zitten in het hele land en doen aan vrijwilligerswerk en liefdadigheid. Maar beide clubs kampen al jaren met vergrijzing. De Rotary verloor de laatste drie jaar 1.000 leden en staat nu op 19.000, Lions zakte van 12.000 naar 11.000.

Nieuwe netwerkclubs zijn online veel zichtbaarder dan Rotary en Lions

Naast het imago is de verplichte aanwezigheid voor veel jongeren een probleem. Om toch nieuwe leden te trekken, hebben beide clubs een jongerentak opgericht: de Rotaract (400 leden) en LEO (250 leden). Maar de concurrentie is in een paar jaar tijd enorm toegenomen, en vanuit onverwachte hoek: de cultuursector.

Neem sociëteit Soho House, sinds 2018 in Amsterdam. Op de bovenste etage van een statig pand in de binnenstad vieren leden het weekend. Achter de draaitafels springt een identieke dj-tweeling. Bij het zwembad op het dakterras bespreken twee jetsettende millennials uit Los Angeles hun recente scheiding. Een man stelt zich voor: „Ik doe in hotels.”

Soho House is een internationale keten en een plek waar je het gevoel hebt weinig handdrukken verwijderd te zijn van invloedrijke mensen. De voorzieningen zijn afgestemd op de levensstijl van de jonge, ontwortelde stadsmens. Vanaf 1.550 euro per jaar kun je binnen sporten, werken, eten en naar de film. Of slapen. Het concept slaat aan: de club heeft 80.000 leden in elf landen; 51.000 mensen staan op de wachtlijst, schreef de Britse krant Financial Times onlangs.

Reputatie

Waar je bij Soho House alleen lid kunt worden als je in de creatieve sector werkt, trekken jonge filantropenclubs als YPC Young Stedelijk (Stedelijk Museum, 300 leden) en Rijksextra (Rijksmuseum, 1.000 leden) bèta’s en gamma’s die voorheen misschien voor een meer traditionele netwerkclub kozen.

Cultureel bezig zijn is aantrekkelijk voor de ambitieuze millennial. „Deze generatie is erg bezig met zijn eigen reputatie en zo’n lidmaatschap straalt af op je identiteit”, zegt Roos Naves, die voor haar masterscriptie aan de Radboud Universiteit Nijmegen de motieven van YPC-leden onderzocht.

Verder leerden volgens haar millennials al op jonge leeftijd zo veel mogelijk menselijk kapitaal te verzamelen, en daar past een netwerkclub goed bij. „Nieuwe kennis, verdieping: jonge leden willen zich zo veel mogelijk ontplooien.”

Daarbij zijn deze nieuwe netwerkclubs – allemaal dit decennium opgericht, na de cultuurbezuinigingen van 2010 – ook veel meer naar buiten gericht. Bij de Rotary of de Lions schreeuw je juist niet van de daken dat je lid bent. Via gelikte foto’s op sociale media kan iedereen de activiteiten van deze jonge filantropen volgen.

Zelfontplooiing

Ook Junior Chamber International, de in 1915 opgerichte club voor jonge ondernemers, past naar eigen zeggen de strategie aan op millennials. Sinds twee jaar richten ook zij zich op jonge mensen die behoefte hebben aan zelfontplooiing. „Meer focus op persoonlijke ontwikkeling [...], maatschappelijk relevante projecten en minder old boys network”, schreef Het Financieele Dagblad deze zomer.

Terug naar de Young Patrons. Tim Oldeman heeft in zijn tijd bij de club in ieder geval één connectie opgedaan die hij nooit meer zal vergeten. „Bij het jaarlijkse gala raakte ik via mijn zus aan de praat met een ballerina. Dat was zo’n leuk gesprek dat ik haar nummer vroeg en we op date gingen naar de opera. We hebben nu al twee jaar een relatie.”