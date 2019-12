Burgemeester Vlaardingen kondigt vertrek aan

Annemiek Jetten (PvdA) is donderdag afgetreden als burgemeester van Vlaardingen. „In de huidige politieke verhoudingen wordt een stijl van besturen gevraagd die mij minder past”, schrijft zij in een verklaring.

Met haar opmerking over de politieke verhoudingen refereert Jetten aan de minderheidscoalitie die haar college sinds de verkiezingen in 2018 vormt in de raad. Zij trad een jaar daarvoor aan als burgemeester van de gemeente.

De afgelopen periode was een roerige in Vlaardingen. Zo besloot Jetten eind vorig jaar geen toestemming te geven voor een vreugdevuur vanwege problemen met de veiligheid. Dat besluit leidde tot onvrede onder inwoners. De burgemeester werd zelfs persoonlijk bedreigd en deed twee keer aangifte.

Beste Vlaardingers, ik treed af als uw burgemeester. Mijn dank aan alle medewerkers van de gemeente, politie en brandweer en alle anderen die mij in de afgelopen jaren geholpen hebben! Ik hou Vlaardingen en de Vlaardingers in mijn hart! — Annemiek Jetten (@BgmVlaardingen) December 5, 2019

De aankondiging van Jettens besluit kwam donderdagmiddag na een spoedberaad met fractievoorzitters. Het besluit valt een dag nadat er opnieuw veel onrust was in de gemeente: in de stad werden woensdagavond acht vuilcontainers in brand gestoken. Jetten vertrekt per direct. Haar werkzaamheden worden tijdelijk overgenomen door VVD-wethouder Bart Bikkers.