Vier Europarlementariërs Brexit Party sluiten zich aan bij Conservatieven

In nog geen 24 uur tijd is de fractie van de Britse Conservatieve Partij in het Europees Parlement gegroeid met vier oud-fractieleden van de Brexit Party. Donderdagochtend maakten drie van hen op Twitter bekend dat ze van de partij van Nigel Farage overstappen naar die van de Britse premier Boris Johnson.

Daarmee volgen de drie Lance Forman, die woensdagavond uit de fractie werd gezet voor het „herhaaldelijk ondermijnen” van de strategie van Farage in de campagne voor de Britse parlementsverkiezingen van volgende week donderdag.

Onder de vertrekkende leden is Annunziata Rees-Mogg, die zich nu dus voegt bij de partij van haar broer Jacob Rees-Mogg, een brexiteer en prominent lid van het Lagerhuis namens de Conservatieven. Het vertrek van haar en de andere twee leden, John Longworth en Lucy Harris, is een klap voor de partij van Farage, die bij de Europese verkiezingen afgelopen mei met 29 van de 73 zetels de grootste Britse partij werd bij de Europese verkiezingen. De Conservatieven haalden er slechts vier.

De overstappende Europarlementariërs willen dat Johnson premier blijft om de Brexit door het parlement te loodsen en steunen Farage daarom niet in de landelijke verkiezingen. Annunziata Rees-Mogg: „We hebben een sterke regering nodig die Leave steunt om de Brexit te verwezenlijken waar 17,4 miljoen mensen voor hebben gestemd. De Conservatieven zijn de enige optie voor zowel Brexit-aanhangers als democraten.”