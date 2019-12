Beeld Aidsfonds in Amsterdam na vier dagen vernield

De met een 3D-printer afgedrukte roze vrouw die op het Amsterdamse Beursplein stond te huilen, is gebroken. Afgelopen zondag onthulde het Aidsfonds het standbeeld ter ere van Wereld Aids Dag, donderdag werd het vernield door vandalen. Directeur Mark Vermeulen noemt de gebeurtenis „meer dan verdrietig”.

Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Op Twitter schrijft het Aidsfonds camerabeelden te hebben bekeken. Volgens de organisatie „lijkt het op vandalisme en gelukkig geen gerichte agressie” tegen het beeld of waar dat voor staat. Een woordvoerder van de politie kan niet vertellen of er aanhoudingen zijn verricht.

Het kunstwerk beeldt een vrouw uit die met gebogen hoofd staat te huilen. Iedere veertig seconden laat ze een traan, als symbool voor het feit dat iedere veertig seconden iemand ter wereld sterft aan aids. De roze vrouw staat in een met „tranen” gevuld bassin dat de 32 miljoen mensen verbeeldt die sinds de jaren tachtig aan aids zijn overleden.

Het standbeeld zou volgende week verhuizen naar Amersfoort en daarna ook te zien zijn in Leeuwarden en Groningen. Het Aidsfonds onderzoekt volgens persbureau ANP of het kunstwerk kan worden gerepareerd of dat een replica kan worden gemaakt.