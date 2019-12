Ambassadeur Marokko annuleert afspraak met Broekers-Knol

De ambassadeur van Marokko heeft donderdag een afspraak afgezegd met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD). Dat maakt het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdagavond bekend.

Broekers-Knol en de ambassadeur zouden met elkaar in gesprek gaan, naar aanleiding van een recent debat over migratie. In de Tweede Kamer had de staatssecretaris gezegd dat ze nog niet in Marokko op bezoek is geweest voor overleg over uitgeprocedeerde asielzoekers uit dat land, omdat ze daar niet de „juiste mensen” te spreken zou krijgen. Die opmerking leidde tot ophef in de Kamer, maar volgens Marokko was de staatssecretaris nooit geweigerd.

De staatssecretaris en de ambassadeur planden daarna een gesprek over terugkeer van uitgeprocedeerde migranten, maar dat is dus alsnog afgezegd. Uit de verklaring van het ministerie wordt niet duidelijk waarom de afspraak geen doorgang had.