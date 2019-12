We vierden de 65ste verjaardag van mijn vrouw. Een kamer vol generatiegenoten aan de taart, koffie, wijn. Energieke senioren bij elkaar. Halverwege de middag komt zoonlief binnen. Hij kijkt de kamer rond, inventariseert en concludeert: „Ik zie het al: Open Monumentendag.”

