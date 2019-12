Wie doodt het monster van de toeslagen?

Vandaag staat staatssecretaris Menno Snel van Financiën een zware dag te wachten. Hij moet zich verantwoorden over zijn rol in de toeslagen affaire, hier werden burgers ten onrechte verdacht van fraude met hun kinderopvangtoeslag. Het zoveelste voorbeeld van iets dat we eigenlijk al veel langer weten: Het systeem van toeslagen werkt niet. De toeslagen zijn bedoeld om kwetsbaren te helpen maar in plaats daarvan brengen ze juist hen in de problemen.

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Henk Ruigrok van der Werven

Montage: Jan Paul de Bondt