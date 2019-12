VVD, D66 en GL willen gelijke behandeling homo’s bij bloeddonatie

Voor homoseksuele mannen moeten dezelfde regels voor bloeddonatie gelden als voor heteroseksuele mannen, vinden VVD, D66 en GroenLinks. De drie partijen gaan minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) woensdag vragen om te onderzoeken of het selectiebeleid voor bloeddonatie kan worden aangepast, bevestigt een woordvoerder van GroenLinks. Bloedbank Sanquin neemt nu bij voorbaat geen bloed af van mannen die de afgelopen vier maanden seks hebben gehad met een andere man.

Homoseksuele mannen die bloed willen doneren, hebben nu te maken met een wachttijd omdat mannen die seks hebben met mannen een hogere kans op hiv hebben. Een dergelijke besmetting kan pas na enkele weken tot maanden worden aangetoond. Volgens VVD, D66 en GroenLinks is die maatregel discriminerend omdat homoseksuele mannen bij voorbaat kunnen worden geweerd.

De partijen willen dat het kabinet onderzoekt of alle donoren individueel op basis van seksueel risicogedrag worden geselecteerd, zoals nu ook gebeurt bij hetero’s. „Als je als homoseksuele man alleen seks hebt met dezelfde persoon en je bloed is oké, dan is het raar dat je geen bloed mag geven”, zegt een woordvoerder van GroenLinks. „Zeker als je een tekort hebt en op zoek bent naar meer mannelijke bloeddonoren.”

Minister Bruins ziet niets in het voorgestelde onderzoek, meldt persbureau ANP. Er kleven volgens de minister zowel praktische als ethische bezwaren aan. Sanquin wil nog niet inhoudelijk reageren op het voorstel tot Bruins later op de dag heeft gereageerd in de Tweede Kamer. Eerder dit jaar werd de wachttermijn voor homoseksuele mannen die bloed willen doneren verlaagd van twaalf tot vier maanden.