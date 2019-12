Koreaans jeugdidool Cha In-ha dood aangetroffen in huis

De 27-jarige Zuid-Koreaanse acteur Cha In-ha is dinsdag dood aangetroffen in zijn huis, dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt. Hij is de derde jonge beroemdheid in twee maanden tijd die is overleden in Zuid-Korea, meldt persbureau Reuters. De sterfgevallen worden in verband gebracht met de hoge druk waar sterren uit de Koreaanse populaire cultuur mee te maken krijgen. Waaraan Cha is overleden, is nog onduidelijk.

Cha, wiens echte naam is Lee Jae-ho is, maakte zijn acteerdebuut in 2017 met de film You, Deep Inside of Me. Voorheen was hij lid van de vijfkoppige acteursgroep Suprise U. De groep heeft ook muziek uitgebracht.

Zuid-Koreaanse sterren genieten internationale adoratie. Met name de muziek (K-pop) heeft tot ver buiten de landsgrenzen grote scharen fans. De popcultuur brengt echter hoge druk met zich mee voor de artiesten en acteurs, die geacht worden hun hele leven in het teken van hun carrière te stellen. Recente voorbeelden van sterfgevallen, psychische klachten en misdrijven onder de sterren, hebben geleid tot discussie in de Koreaanse media over de gevolgen van de popcultuur voor de jonge beroemdheden.

Sterfgevallen, psychische klachten en misdrijven

Woensdag bleek ook de artiest Kang Daniel gebukt te gaan onder de hoge werkdruk. Het voormalige lid van de band Wanna One kreeg steeds meer last van „depressie en paniekaanvallen”, laat zijn management weten. Eerder ging het al mis met Goo Hara (28) die vorige maand overleed en Sulli (25) die in oktober stierf. Vermoedelijk pleegden beiden zelfmoord. Vorige week werden daarnaast twee K-popartiesten veroordeeld tot gevangenisstraffen vanwege seksueel misbruik.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl