‘Uitstel van nieuwe luchthaven is beste strategie voor Dubai’

Paul Griffiths, de Britse bestuursvoorzitter van Dubai Airports, is ook professioneel organist. Hij oefent elke dag, ’s zomers treedt hij op. „De St. Bavo in Haarlem is een van mijn favoriete locaties om te spelen, dat is een geweldig orgel.”

Griffiths’ echte baan is zorgen dat de twee luchthavens van Dubai optimaal functioneren. In twaalf jaar realiseerde hij drie grote uitbreidingen op Dubai International Airport en de opening van Dubai World Central. Hij moet de leidende positie van Dubai als mondiale hub zien te behouden, terwijl de lokale economie hapert en andere luchthavens oprukken.

Wat is de belangrijkste verklaring voor de groei van Dubai als luchtvaartcentrum?

„Toen ik hier in 2007 arriveerde, zei mijn baas, sjeik Ahmed [sjeik Ahmed bin Saeed Al Maktoum, oom van de emir van Dubai]: we willen dat je één ding doet, zorgen dat de groei van de luchtvaart niet wordt belemmerd. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Het is gelukt omdat iedereen hier aan hetzelfde doel werkte. De groei van Emirates, de oprichting van budgetmaatschappij Flydubai, de ontwikkeling van toerisme en vastgoed. Dubai werd een geweldige plek om groei te creëren.”

Hoe belangrijk is de geografische positie van Dubai?

„Heel belangrijk. Eenderde van de wereldbevolking bevindt zich binnen vier uur vliegen, tweederde binnen acht uur. Voor mij maakt het niet uit of passagiers uit het Oosten of het Westen komen. Als ze Dubai maar gebruiken om over te stappen of, nog beter, als eindbestemming.”

Vliegtuigen kunnen steeds langere afstanden afleggen. Heeft de hub wel toekomst?

„Absoluut, ik denk dat het model zelfs sterker zal worden. Neem routes uit Afrika. Daar kun je een vliegtuig met 200 passagiers mee vullen, en die gaan vanuit Dubai verder naar allerlei bestemmingen. Voor rechtstreekse vluchten zijn er te weinig passagiers.

„Die proefvluchten van Qantas, rechtstreeks van Londen en New York naar Sydney, waren een groot pr-succes maar commercieel gaat het niet werken. Voor een vlucht van twintig uur moet je heel veel brandstof meenemen. Voor iedere tien ton brandstof moet je drie ton verbranden om dat te vervoeren. Die ultralange vluchten worden heel duur, en stoten veel CO 2 uit. Het wordt een nichemarkt, ik ben er niet bang voor.” Wat gaat er de komende tien jaar veranderen op luchthavens?

„De laatste vijftig jaar draaide groei om infrastructuur: je bouwde er iets bij. Dat is duur, je hebt er land voor nodig en instemming van omwonenden. Vanaf nu draait groei om technologie, en dan met name het beheersen van passagiersstromen. Dankzij technologie kunnen we zowel de capaciteit als het reizigerscomfort vergroten.”

Griffiths toont een ruimte met tientallen rode stipjes op zijn iPad. „Die stipjes zijn passagiers in de aankomsthal, geregistreerd met camera’s en infrarood sensoren in het plafond. Met die data kunnen we voorspellende analyses maken en congestie voorkomen voordat het optreedt. Passagiers mogen niet langer dan vijftien minuten bij de douane in de rij staan. Flow management is het belangrijkste waar drukke luchthavens aan moeten werken. Capaciteit uitbreiden door nieuwbouw wordt maatschappelijk steeds minder geaccepteerd.”

Verwacht u dat de luchtvaart, ondanks de maatschappelijke weerstand, zal blijven groeien?

„Ik verwacht een enorme groei door de opkomende middenklasse in Zuidoost-Azië: 1,3 miljard extra reizen tot 2035. De klimaatdiscussie zal dat niet tegenhouden. Iedereen wil van die groei profiteren, de Chinese maatschappijen voorop. Ik verwacht dat de concurrentie zal gaan om service: wie biedt de meeste keuze? Eigenlijk moeten we terug naar de luchtvaart uit de jaren vijftig en zestig, toen het nog geen massatransport was. Dat wordt het nog meer dan nu, maar we willen het gevoel geven dat het dat niet is. Dat kan door mensen een individuele reiservaring te geven, ook al reizen ze met z’n allen.”

Wat is er aan de hand met Dubai World Central? Waarom is de bouw van de volgende fase gestopt?

„Oké, laat me de strategie uitleggen. We zetten nu in op technologische verbeteringen op de bestaande luchthaven, zodat we daar in 2022 30 miljoen passagiers meer kunnen verwerken dan de huidige 89 miljoen per jaar. Dat heeft twee voordelen: het is goedkoper en het genereert geld om fase 2 van DWC mogelijk te maken. We kopen tijd om de volgende fase van de nieuwe luchthaven nog eens heel goed te overwegen. Voor de lange termijn is dat een veel beter plan dan nu miljarden investeren in DWC en iedereen daarheen verhuizen. We mikken nu op 2035, tien jaar later dan we eerst wilden.”

Volgens nieuwssite Bloomberg is economische malaise de echte oorzaak van het uitstel.

„Bloomberg begint met een aanname en gaat van daaruit redeneren, zonder iets aan ons te vragen. Het klopt wel dat de concurrentie is toegenomen, en dat we daarom niet het risico willen lopen om stil te staan. We moeten op korte termijn uitbreiden. Zonder staatssteun, met geld uit de sector zelf. Maar echt, de investering is niet het probleem. We kiezen gewoon voor een betere strategie.”