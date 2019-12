Tsjechische OM heropent onderzoek naar premier Babis

Het Tsjechische Openbaar Ministerie heeft het fraudeonderzoek naar premier Andrej Babis heropend, zo meldt persbureau Reuters woensdag. De premier en steenrijke zakenman wordt er al jaren van verdacht Europese subsidies te hebben misbruikt voor de bouw van een luxeresort genaamd ‘Ooievaarsnest’ nabij Praag in 2007.

Toen het resort werd gebouwd was Babis nog geen politicus, maar eigenaar van de machtige Tsjechische holding Agrofert. De bouw van het resort was destijds in handen van die holding. Met de bouw was ongeveer twee miljoen euro aan Europese subsidie gemoeid, die was bestemd voor bedrijven in de categorie midden- en kleinbedrijf. Agrofert voldeed niet aan die eis. Om zijn eigenaarschap te verbergen, zou Babis het resort op naam van familieleden hebben gezet. De Europese anticorruptiewaakhond OLAF deed vanaf 2017 onderzoek naar de ontvangst van de subsidies.

Lees ook: Ruim 200.000 Tsjechen eisen vertrek van premier en miljardair Andrej Babis om zijn zakelijke belangen

Woedende reacties

OLAF verschoof strafrechtelijk onderzoek naar het Tsjechische OM. Begin september staakte dat het onderzoek plotseling met de mededeling dat Babis, van 2014 tot 2017 minister van Financiën, niets te verwijten zou zijn. Dat besluit leidde in Tsjechië tot woedende reacties. Afgelopen zomer en najaar gingen tienduizenden Tsjechen de straat op om te demonstreren tegen hun premier en de corruptie in hun land.

Zelf ontkent Babis de fraude, hij stelt dat de zaak tegen hem politiek gemotiveerd is. Het is de tweede keer in korte tijd dat de premier in opspraak raakt. Tsjechische media meldden vorige week dat uit een rapportage van de Europese Commissie zou zijn gebleken dat Babis zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. Zijn voormalige bedrijf zou nog steeds EU-subsidies ontvangen, schrijft Reuters.