Toerisme Sri Lanka krabbelt langzaam op na reeks dodelijke aanslagen

Het toerisme in Sri Lanka trekt langzaam weer aan na de zeer dodelijke aanslagen afgelopen april. In de periode na de aanslagen stortte de toeristische sector van de eilandstaat volledig in, afgelopen mei bezochten 70 procent minder toeristen het land dan in dezelfde maand in 2018. Inmiddels is dit flink bijgetrokken: in november bezochten ‘slechts’ 9,5 procent minder toeristen het land dan in november een jaar eerder.

Data van de Sri Lankaanse autoriteit voor toerismeontwikkeling laten zien hoe het toerisme zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld. Hoewel het aantal „toeristische aankomsten” flink is toegenomen, ligt het toerisme nog altijd op het laagste niveau sinds de burgeroorlog in het land in 2009 eindigde.

Veruit de meeste toeristen die naar de eilandstaat in Zuid-Azië afreizen, komen dit jaar uit India of het Verenigd Koninkrijk. Op de derde plek staat China, gevolgd door Duitsland, Frankrijk, Rusland en Australië.

Op paaszondag 2019 vonden er kort na elkaar acht aanslagen plaats in Sri Lanka. Bij de aanvallen, gericht op kerken en luxe hotels, kwamen meer dan 250 mensen om het leven en vielen honderden gewonden. Onder de doden waren drie Nederlanders. De aanslagen zijn vermoedelijk uitgevoerd door de islamitische terreurgroep National Thowheeth Jama’ath (NTJ), maar Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Mogelijk waren de aanslagen een vergeldingsactie voor de aanslagen tegen twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch een maand eerder.