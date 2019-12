Zeventien doden door tyfoon Kammuri in Filippijnen

In de Filippijnen zijn zeker zeventien mensen om het leven gekomen door toedoen van tyfoon Kammuri. Dat meldt de Filippijnse rampenbestrijdingsdienst NDRRMC. De storm die maandag aan land kwam op de eilandengroep bereikte windsnelheden van 100 kilometer per uur, met uitschieters van 125 kilometer per uur. Er zitten nog zo’n 345.000 mensen in evacuatiecentra.

In de centrale regio Bicol zijn vijf mensen om het leven gekomen. Anderen overleden in een meer zuidelijk gelegen regio van de hoofdstad Manila. De meeste mensen zijn verdronken. In Manila moest een aantal sportwedstrijden op de Southeast Asian Games worden uitgesteld of geannuleerd. Hetzelfde gold voor honderden vluchten vanaf de nationale luchthaven. Kammuri is al de twintigste tyfoon die dit jaar over de Filippijnen trekt. Daarmee heeft de archipel zijn jaarlijkse gemiddelde wat betreft tyfoons nu al bereikt. In tegenstelling tot seizoensgebonden orkanen in het Caribisch gebied, komen fyfoons in zuidoost-Azië het hele jaar voor.

De storm heeft de „gebruikelijke schade” veroorzaakt, zegt een woordvoerder van de Filippijnse crisisdienst tegen de Filippijnse zender ANC: „Omgevallen bomen en elektriciteitsmasten en vernielde daken van woningen en overheidsgebouwen.” De schade is beperkt gebleven doordat de Filippijnen relatief goed voorbereid waren en mensen desnoods gedwongen geëvacueerd zijn. Dinsdag nog zijn ruim 220.000 mensen geëvacueerd. De Filippijnen bestaan uit meer dan 7.000 eilanden.