Schotse rechter verbiedt Greenpeace-demonstraties bij olieplatformen Shell

Milieuorganisatie Greenpeace mag niet meer demonstreren bij olieplatformen van Shell in het Brentveld. Dat heeft de Schotse rechtbank in Edinburgh woensdag bepaald, schrijft de BBC. De demonstranten moeten voortaan minstens vijfhonderd meter bij de platforms in de Noordzee wegblijven.

De boorplatforms zijn privébezit en Shell mag actievoerders daarom de toegang weigeren. Bovendien zijn de platforms, die niet meer in gebruik zijn, onveilig voor de demonstranten, oordeelde de rechter. De oliegigant had een zaak aangespannen tegen Greenpeace, dat in het verleden vaker demonstreerde in het Brentveld. In oktober beklommen demonstranten twee opslagtanks en hingen daar spandoeken op.

Vrees voor lekkende olie

De milieugroep wil dat Shell de platforms verwijdert. Volgens de milieuorganisatie zit er in de tanks nog zo’n 11.000 ton olie opgeslagen. Ook minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) wil dat ze worden weggehaald. De minister vreest net als Greenpeace dat de overgebleven olie in de tanks uiteindelijk in zee zal lekken.

Het olieconcern brengt daartegenin dat uit eigen onderzoek zou zijn gebleken dat het goedkoper en beter is voor het milieu om de platforms te laten staan. De olieplatforms zijn bijna veertig jaar oud en staan in het Britse deel van de Noordzee.

Greenpeace zei woensdag dat de uitspraak een „tegenslag” is. Wel zegt de milieuorganisatie niet te stoppen met actievoeren tegen Shell: „Shell wel kan proberen ons de mond te snoeren, maar we zullen alleen maar harder blijven roepen”.