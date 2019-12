Oude dingen met nieuwe levens

Het is niet alleen de haard, aantrekkelijk hoog gelegen, die de keuken doet baden in warmte. Het is ook de rozenbotteltak in de koperen muurvaas. Het olieverfschilderij van een schaaltje eieren. De potjes honing en vossenbessenjam op het aanrecht. Zelf gemaakt, net als het schilderij.

Foto Sven Benjamins Naam: Floor Joosten (62), beeldend kunstenaar en interieurstylist Woont: in Borne Met: Tom Bakx (64), oogarts, en hun hond, bijen en kippen

Floor Joosten houdt van ambachtelijkheid. En van oude dingen nieuwe levens geven. Haar keukenkastjes waren oorspronkelijk een Oost-Duitse laboratoriumkast, een werkbank en een toonbank. Ze liet ze op maat vertimmeren. Eén glazen zijwand van de toonbank bleef over, daar staan treintjes in van haar man.

Ook de ijzeren stapelstoelen aan tafel, van Pauchard, genieten hier van een onbezorgde oude dag. Ze komen uit een Belgische fabriekskantine. Zelfs het fornuis, zespits met twee ovens, is tweedehands. „Dat had in een school gestaan, er was alleen water op gekookt.”

Als er een vuurtje brandt, is een stoel voor de haard de beste plek in huis – behalve voor hond Luca, maar zij kan bij de haard in de woonkamer liggen. In het weekend wordt in het koude seizoen graag bij haardvuur ontbeten, doordeweeks brandt de keukenhaard alleen voor Bed&Breakfast-gasten. ’s Zomers staan er stenen theepotten op de rand, als aangespoeld keukengerei. Van een vriendin in Ierland die ook kunstenaar is.

Nu hun vier kinderen uit huis zijn, werkt Joosten weleens in de keuken, al heeft ze buitenshuis een atelier. In het tafelblad zitten twee vitrines met in elk een visvormig koperen schaaltje. Net als de muurvaas zijn ze door Joosten ontworpen, en gemaakt door een koperslager in Nepal, waar zij en haar man vier jaar hebben gewoond. „Koper slaan is daar een eeuwenoud verfijnd ambacht.” Ze verkoopt de koperen voorwerpen ook – in haar fairtrade-project Tama-ko Copper Designs.

Wat is niet ideaal? Het is zoeken. Aan een kant kijkt de keuken uit op een steeg. Preciezer: op de bakstenen van het niet zo heel oude buurhuis. De steeg eindigt bij een Mariakapel, dat dan weer wel.



